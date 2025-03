Ministro de Trabajo rechaza responsabilidad en designaciones en EsSalud: "Soy una persona de buena fe"

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la moción de interpelación presentada en su contra debido a las designaciones ejecutivas en EsSalud.

Del mismo modo, Maurate rechazó las acusaciones en su contra, aclarando que se le responsabiliza por la designación de altos funcionarios en EsSalud cuando aún no ocupaba el cargo de ministro.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) también sugirió que las denuncias se deben a una falta de diligencia.

"Yo soy una persona de buena fe. Los asesores que han hecho la moción no han sido diligentes. Me están señalando que yo he designado al señor Linares en la presidencia Ejecutiva de EsSalud. Yo no soy la persona que ha designado al doctor Linares en esa posición. Yo no era ministro de Trabajo. También señalaron que designé a María Elena, con militancia, y ella no tiene ninguna", declaró a Canal N.