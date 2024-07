Morgan Quero sobre evasión de Dina Boluarte a caso Awajún: "La presidenta se ha sentido muy lastimada"

#ENVIVO



Morgan Quero, ministro de Educación, sobre caso de violaciones contra escolares awajún: No me expresé bien en ese momento, he pedido disculpas, porque planteo el error en la forma que me expresé



