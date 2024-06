Caso awajún: Fiscalía de Condorcanqui denuncia obstáculos para capturar autores de abusos contra niñas

La Fiscalía Provincial de Condorcanqui denunció que miembros de las comunidades de Amazonas estarían poniendo obstáculos para capturar a los autores de los casos de abuso sexual contra niñas en edad escolar.

De acuerdo a la dependencia que viene investigando las denuncias de violencia sexual contra las menores de la comunidad awajún, algunos de los líderes de estos colectivos han impedido que puedan acercarse hasta el lugar de los hechos.

Por su parte, el fiscal encargado, Henry Javier Medina Colocho, explicó que los denominados 'apus' habrían manifestado su intención de aplicar su propia justicia. Según contó, se les ha llegado a tildar de 'abusivos' a las autoridades que han llegado hasta esta parte del Perú y han sido criticados en sus emisoras locales.

Ante este escenario, pidió que "no se tape a los violadores" y se permita capturar a los agresores sexuales que han logrado ser identificados en flagrancia. Así, resaltó que sin su colaboración no podrán ingresar a las comunidades.

"Yo también quiero pedir a los apus de la provincia de Condorcanqui que no tapemos a los violadores porque en muchas oportunidades hemos ido fiscales a traer a los implicados en casos de flagrancia, que son 24 horas a los violadores, incluso se ha tenido que hacer uso de armas. Y posteriormente han concurrido a las diversas emisoras a criticarnos, en este caso, a los fiscales o policías que somos abusivos (...) el apu es su máxima autoridad, si el apu nos dice, 'doctor, usted no venga' y no nos dejan ingresar. Nosotros no podemos tampoco entrar a sus comunidades", contó.