"No soy mentirosa, ni ladrona": Dina Boluarte se defiende ante investigaciones de la Fiscalía en su contra

Este lunes 13 de enero, Dina Boluarte asistió a las oficinas de la Fiscalía para dar su declaración en medio de la investigación que se le sigue por el supuesto abandono de cargo en el que habría incurrido en el 2023. Aquella vez, la mandataria se habría sometido a una cirugía estética la cual le impidió ejercer sus funciones durante varios días.

Luego de brindar su manifestación, la presidenta de la República acudió a la inauguración del MUNI Ejecutivo de Alcaldesas donde tomó la palabra para pronunciarse al respecto. Durante su intervención, la autoridad aseguró que no es una persona mentirosa ni ladrona ya que sus padres le inculcaron siempre decir la verdad.

Además, le pidió a los ministros de Estado coraje para afrontar las diversas investigaciones que abre la Fiscalía ya que al final la verdad siempre saldrá a la luz.

"Con la tranquilidad en la conciencia, en ese ADN que nuestros padres han sellado al momento de nacer. No soy ni mentirosa ni ladrona, soy una persona que dice la verdad aunque a muchos no le guste la verdad o a pocos. La verdad siempre es una, no hay dos verdades. A los ministros que también tienen carpetas fiscales le digo ¡coraje, ministros! porque la verdad siempre va estar la final del túnel, aunque, mientras se llega a la verdad, nos hagan callejón oscuro", indicó.