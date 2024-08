Juan José Santiváñez habría engañado a Dina Boluarte de poder desactivar Diviac, según abogado de 'Culebra'

El abogado del capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', José Carlos Mejía, indicó que Juan José Santiváñez habría engañado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, de poder desactivar a la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

En entrevista con 'Punto Final', el letrado narró que la mandataria le preguntó a Santiváñez Antúnez si es posible desactivar a la Diviac y este le aseguró que si, sin embargo, cuando asumió el cargo le dijo a la jefa de Estado que no se podría desactivar, debido a que es una "unidad orgánica".

"El mismo ministro del Interior Juan José Santiváñez, con su propia voz, dice que la presidenta de le preguntó: '¿Doctor usted puede desactivar Diviac?' y le dijo si. Inclusive, ya estando como ministro, en esos primeros 4 o 5 días que tenía para el martes 21 de mayo, le pregunta la señora presidenta: 'Doctor, usted me dijo que podía desactivar Diviac' y escuchamos que responde el señor ministro: 'No, no se puede porque es una unidad orgánica'", declaró.