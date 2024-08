Darwin Espinoza niega pelea en su despacho y lo califica de "chisme barato": "No hay absolutamente nada"

22/08/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Podemos Perú, Darwin Espinoza, apareció ante las cámaras para negar que hubo una pelea en su despacho protagonizado por su esposa y extrabajadora.

Al ser abordado por la prensa aseguró que el medio que sacó la noticia se basó en "chismes baratos", por ende, "mal informa" a la opinión pública. Esto pese a que su colega Américo Gonza confirmó el hecho.

"Creo que deberían al menos confirmar ¿no? Porque la única fuente es un chisme que le llegó a Latina. No hay denuncia, no hay ningún informe. No hay absolutamente nada", dijo furioso.

Darwin Espinoza explota

Asimismo, pidió que los periodistas "sean serios" y hasta recordó a la prensa que luego se quejan cuando el Congreso saca proyectos de ley para regularlos.

"Yo voy a denunciar a Latina por estar hablando estupideces porque lo único que está sacando son chismes baratos que solamente quieren desprestigiar, afirman algo que no ha pasado", vociferó.

Darwin Espinoza ratificó que su exempleada Stephania Cuya Bezzolo no trabaja con él desde el año 2021. "La señorita no ha trabajado desde el año 2021, solamente tuvo dos meses, después no ha vuelto a trabajar conmigo".

Presidente del Congreso sobre incidente

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también fue consultado sobre el hecho protagonizado por las dos mujeres, aclarando que conoce el incidente y por ello solicitó las grabaciones correspondientes para corroborar lo alertado.

"He pedido un informe al jefe de seguridad que me va a entregar el día de hoy y sobre eso tomaremos una decisión. (...) Según el jefe de seguridad tenemos cámaras en todos los edificios. Hay que conocer la información si no estaríamos actuando sobre especulaciones", destacó.

¿Qué sucedió entre las dos mujeres?

Según el reportaje de Latina, la esposa de Espinoza, Bélgica Arangoita, llegó hasta el despacho de su marido para evidenciar la presencia de Stephania Cuya Bezzolo, quien a pesar de ya no trabajar en la oficina del parlamentario continúa asistiendo.

Es allí donde las dos féminas protagonizaron un altercado con agresiones físicas entre ambas, pelea que las hizo caer sobre la alfombra del recinto, haciendo que personal de seguridad intervenga.

El reporte del Legislativo comprobó que Cuya Bezzolo arribó a la oficina a las 12:34 p. m. no percatando la presencia de la esposa que llegó horas después.

