Patricia Benavides reitera que no lidera una organización criminal: No he influido en ninguno de los congresistas

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó este lunes ante la Comisión de Justicia del Congreso y reiteró que no lidera una supuesta organización criminal. Agregado a ello, aseguró que tampoco ha "influido en ninguno de los congresistas peruanos".

Durante su intervención, la extitular del Ministerio Público manifestó que ha combatido la corrupción en "todas sus manifestaciones" y apuntó que es víctima de la venganza política. También, instó al grupo de trabajo a revisar su situación sin "sesgo político".

"No he liderado, ni lidero, una supuesta organización criminal. Tampoco he influido en ninguno de los congresistas peruanos. He combatido toda la corrupción en todas sus manifestaciones y ahora soy víctima de la venganza política (...) Seguiré dando la cara con el orgullo del deber cumplido y confío en que ustedes, sin sesgo político, tenga la claridad de no permitir más injusticias", expresó.