Abogado de Pedro Castillo asegura que nunca se debió detener al expresidente: "No hubo un golpe de Estado"

El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, aseguró que el expresidente de la República nunca debió ser detenido por el golpe de Estado fallido, el cual ocurrió en diciembre del 2022. "No hubo un golpe de Estado, no hubo un delito de rebelión", agregó.

"No hubo un golpe de estado"

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el letrado aseguró que en la Fiscalía de la Nación existen "malos juristas" que aseguran la existencia de un golpe de Estado frustrado por parte de Castillo.

"Pedro Castillo nunca debió estar detenido por el golpe (...) La mayoría le dice golpe frustrado, entonces estaríamos hablando de una tentativa, el Ministerio Público está acusando a Pedro Castillo por el delito de rebelión no por tentativa de rebelión. No hubo un golpe de estado, no hubo delito de rebelión, porque no hubo alzamiento en armas", dijo a Canal N.

En #NPortada, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, aseguró que su patrocinado nunca debió ser detenido por el golpe de Estado de diciembre de 2022. "Castillo no se levantó en armas", dijo



De tal modo, Ayala detalló que el exmandatario Castillo Terrones no se levantó en armas cuando anunció el golpe de Estado, por lo que al no hacer no habría cometido el delito de rebelión. "Estamos hablando de una tentativa imposible porque nadie apoyó ese mandato", precisó.

Castillo tendría 6 abogados

En otro momento, el abogado de Castillo estimó que el expresidente debe contar con alrededor de seis abogados; ellos para distintos casos en los que se le acusa de diversos delitos.

"Hay varios casos, no solo es el tema de rebelión, también está el tema del crimen organizado, hay un tema de nombramiento ilegal de cargo del exministro Carrasco Muñones, en sí hay varios temas", agregó Ayala.

Además, detalló que aproximadamente más de 10 letrados habrían pasado por la defensa de Castillo Terrones, por lo que justificó esta alta rotación de abogados.

Fiscalía pide ampliar prisión preventiva

Como se recuerda, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios pidió al Poder Judicial la prolongación por 18 meses de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo en su proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, que se vencía este jueves 6 de junio.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley viene evaluando si se acepta dicha solicitud en una audiencia. Además, como se recuerda Castillo Terrones es procesado por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por los cuales enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

