Ollanta Humala sobre condena en contra suya y de Nadine Heredia: "No es decisión judicial, sino política"

30/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el expresidente Ollanta Humala criticó la condena de 15 años de prisión interpuesta en contra suya y de su esposa Nadine Heredia por el delito de lavado de activos.

Expresidente critica la condena

Por medio de sus redes sociales, el exmandatario peruano emitió un pronunciamiento la noche del último martes 29 de abril. En su comunicado, Humala Tasso señaló que la sentencia emitida en su contra y de Heredia Alarcón está "alejada del derecho".

Seguido a ello, aseguró que al término de la lectura sobre este caso de aportes de campaña "se ha confirmado" que la ex primera dama y él no tienen desbalance patrimonial, que no se identificaron detalles sobre el presunto dinero ilícito, así como también que documentos anulados fueron considerados para la sentencia.

"Se ha confirmado que ni mi esposa, ni yo, tenemos un desbalance patrimonial. Se ha confirmado que no se conoce el origen ilícito del presunto dinero. (Tampoco si ingresó a Perú o si se recibió) Se ha confirmado que documentos anulados en Brasil, por ilegales y falsos, han sido considerados en Perú para una condena", manifiesta.

El ex jefe de Estado afirmó, en su publicación realizada en redes sociales, que "durante tres años de presentación de pruebas, el colegiado no ha valorado ninguna de la defensa".

"Por el contrario, ha valorado solo la versión fiscal. Ni siquiera ha valorado el dolo eventual. Y pese a que, como acusados, no tenemos la carga de la prueba, hemos presentado documentos y testimonios fundamentales para desmentir esa tesis", añadió.

En esa línea, el hermano de Antauro Humala consideró que la medida tomada contra ellos no ha sido una decisión judicial. "Es una decisión política que intenta justificar, sin éxito, una condena contra nuestra familia y dirigentes de nuestro partido político", agregó.

Ollanta Humala y Nadine Heredia sentenciados por lavado de activos

Como se recordará, el Poder Judicial resolvió imponer una sentencia de 15 años de prisión al exmandatario peruano y su esposa por el delito de lavado de activos al recibir aporte ilícitos en las campañas presidenciales del 2006 y 2011. El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional los declaró como coautores del referido delito en agravio del Estado peruano.

Debido a dicha condena, el expresidente Ollanta Humala se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en Ate. Mientras tanto, su esposa Nadine Heredia está asilada en Brasil e incluso recientemente fue captada paseando en lujoso centro comercial de São Paulo.