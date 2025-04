Pedro Castillo discute con magistrados durante juicio: "Pueden tener poder y dinero, pero no al pueblo"

29/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante la más reciente sesión de su juicio oral, Pedro Castillo volvió a protagonizar un fuerte altercado. El expresidente, procesado por el presunto delito de rebelión, tuvo un tenso intercambio de palabras con los magistrados presentes, no solo negando el intento de golpe de Estado que se le atribuye, sino también reafirmando que cuenta con el respaldo de la gente.

Pedro Castillo pierde los papeles durante juicio

Ante los jueves José Neyra y Normal Carbajal, Pedro Castillo se puso de pie, indicando que ya no soportaba estar sentado. Acto seguido, la jueza le pidió identificarse como parte del procedimiento protocolar. No obstante, el exmandatario se negó a ello y exigió ser escuchado, reiterando que no ha cometido el delito por el que lo acusan.

"Este tribunal conoce muy bien, doctora, ustedes saben lo que está pasando en el país. El Ministerio Público no ha podido comprobar. La fiscal, que vino el primer día, el 4 de marzo, ha renunciado porque los mismos testigos que ha traído no le ha podido configurar el delito, al contrario, ha dicho que soy inocente. ¿Dónde están las armas? No hubo delito de rebelión", manifestó en un inicio.

En esa línea, señaló que a los jueces supremos les consta que su detención se produjo a pesar de su investidura presidencial y las prerrogativas que tenía. Asimismo, expresó su rechazo a la participación de congresistas, en calidad de testigos, durante su juicio, insinuando que su vacancia fue inconstitucional "porque no tenían los votos" para ello.

"A mí me han elegido 9 millones de peruanos, y se me tiene acá. El Perú y el mundo sabe, hasta los cachimbos en derecho saben muy bien de lo que está pasando con este proceso. Yo pido, de una vez por todas, que se ahorren dinero con este proceso, digan lo que tengan que decir de acá a dos o tres meses", añadió.

Juicio a Pedro Castillo.

Castillo a jueces: "Tienen poder, pero no al pueblo"

El expresidente también se refirió a sus ex ministros, Aníbal Torres y Betssy Chávez, quienes también son procesados por el caso 'Golpe de Estado'. Además de cuestionar que se los involucre en el juicio, Castillo Terrones señaló que los magistrados tienen poder en dicho contexto, pero no cuentan con el apoyo de la población peruana.

"Según la Fiscalía, este es mi grupo rebelde del 7 de diciembre. ¿Dónde están las armas? ¿Qué tienen que ver estos señores acá? Ustedes pueden tener el poder, pueden tener dinero, pero no tienen la razón, tampoco tienen al pueblo", puntualizó.

🔴Expresidente #PedroCastillo volvió a protagonizar un enfrentamiento con los jueces durante el juicio oral por el golpe de Estado. El 24 de abril, el tribunal determinó que ya no podría identificarse en audiencia debido a sus reiteradas inconductas. Sin embargo, en esta sesión... pic.twitter.com/iP5gtfobSc — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 29, 2025

Finalmente, el juez Neyra le indicó que tendrá que esperar a la sentencia para que se determine su situación jurídica. Así, Pedro Castillo generó un nuevo altercado en lo que va de su juicio por el caso 'Golpe de Estado', donde es procesado por el presunto delito de rebelión.