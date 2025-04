César Vásquez sobre Yessenia Lozano: "Ser militante de un partido no significa que no puedas trabajar por el Estado"

En los últimos días, el Congreso de la República volvió a estar en el centro de la polémica. Esto se da tras el reportaje del dominical 'Cuarto Poder' en el cual se dio a conocer sobre la presunta irregularidad en la designación de la jefa del Centro de Modalidades Formativa del parlamento, Yessenia Lozano, militante de Alianza Para el Progreso.

Según el informe periodístico, la funcionaria de 36 años dirige este despacho que fue creado en octubre del 2024 y no cuenta con el perfil adecuado ya que solo cuenta con el grado de bachiller cuando su sueldo y su puesto exige un nivel académico superior.

Como era de esperarse, este hecho generó fuertes críticas por parte de personajes de la política nacional y ahora fue el turno del ministro de Salud, César Vásquez. El integrante del Consejo de Ministros le bajó los decibeles a esta ola de críticas asegurando que es tema de otro poder del Estado.

"Ni me sumo ni me resto, son decisiones de otro poder del Estado", inició.

En esa misma línea, el titular de la cartera de Salud señaló que no hay impedimento alguno el ser militante para poder trabajar dentro de una oficina en el Congreso de la República y que lo único importante es saber si cumple con los requisitos requeridos para el puesto.

"El ser militante de un partido no significa que ya no puedas trabajar para el Estado si no nadie se afiliaría a un partido y yo creo que lo más importante aquí es si es militante o no, lo más importante es si cumple el perfil para el cargo. Si no lo cumple eso es un delito y hay que sancionarlo", añadió.