Eduardo Torres: Familia de 'Truco' anuncia querella contra Rospigliosi por llamarlo "terruco"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Roger Ruiz Torres, padre del fallecido Eduardo Ruiz, cuestionó al congresista Fernando Rospigliosi por llamar "terruco" a su hijo. "Señor Rospigliosi, tiene que demostrarlo. Usted será querellado", comentó.

Familiares anuncian querella

En conversación con Exitosa, el padre del joven fallecido, Roger Ruiz, se pronunció tras el fallecimiento del su joven hijo quien recibió un disparo a la altura del tórax por un efectivo policial ocasionando su muerte.

"A mi hijo lo han asesinado. Mi hijo salió a protestar, ahora lo están tildando de delincuente", aseveró su padre.

Por ello, anunció que presentará una querella en contra del congresista de la República, Fernando Rospigliosi, quien en declaraciones a la prensa calificó a Ruiz como "terruco" en declaraciones ante medios de comunicación.

"He visto que tiene una declaraciones muy desastrosas tildando a mi hijo de terruco por eso yo digo que tiene que demostrar señor Rospigliosi, usted que mi hijo es terruco, con documentos, videos porque usted va a ser querellado. A nivel nacional y nivel mundial usted ha tildado de terruco a mi hijo, de terrorista".

La defensa legal de la familia, representada por el abogado Rodrigo Noblecilla, presentará una carta notarial por desprestigiar a su hijo. "Mi hijo no ha sido ningún terruco, sale a protestar como cualquier persona y el hecho de salir a protestar no te puede matar", comentó.

El padre del joven indicó que tiene la fortaleza para defender a su hijo, sin embargo, indicó que pide justicia, una "palabra invisible en el Perú", aseguró.

Desacuerdo con proceder de la Fiscalía

Ruiz Torres indicó que se muestra en desacuerdo con las diligencias que lleva acabo la Fiscalía. El padre indica que hay cambios constantes y que aún no se determina quien disparó contra su hijo.

"No saben qué hacer. Citan a una persona, una diligencia, cambian de horarios, ahora dicen que no disparó este señor, que disparó, que disparó al suelo. No sé en qué mundo vivimos señores", indicó.

Hasta el momento, la versión de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que el efectivo policial que realizó el disparó fue el suboficial de tercera, Luis Magallanes. Sin embargo, este declara que disparó hacia el suelo.

Por su parte, asistentes a la manifestación y la familia de Ruiz declaró, en su momento, que no reconocía a Magallanes como el autor del disparo señalando hacia otro agente policial.

Por lo pronto, la familia de Eduardo Ruiz anunció que presentará una querella en contra del congresista Fernando Rospigliosi quien señaló al joven como "terruco".