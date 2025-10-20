Policía en moto muere tras ser atropellado por un tráiler en la Panamericana Norte

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un suboficial de 25 años, identificado como Fernando Páucar Galindo, perdió la vida la tarde de este lunes tras ser atropellado por un tráiler en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Los Olivos.

El hecho ocurrió frente al Instituto Cenati, en dirección de norte a sur, cuando el joven se trasladaba en su motocicleta hacia la comisaría del Rímac, donde prestaba servicio.

El impacto del vehículo de carga pesada fue tan violento que el policía falleció de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido en medio de la vía, mientras su motocicleta y su casco permanecían a pocos metros del lugar del accidente.

Testigos de la zona informaron que el suboficial viajaba vestido de civil en su vehículo particular y que fue arrollado por el tráiler sin posibilidad de reacción. Vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido y señalaron que los accidentes en esa zona son frecuentes.

Testigos relatan momentos de angustia

Una vecina que presenció parte del hecho contó que el cuerpo del joven policía permaneció varias horas en la pista antes de que las autoridades llegaran para iniciar las diligencias.

"Después de tantas horas recién han venido a levantar el cuerpo", lamentó la testigo, quien también destacó que la Panamericana Norte "siempre está congestionada y es peligrosa".

Los transeúntes y comerciantes cercanos coincidieron en que los accidentes de tránsito son constantes en ese tramo de la vía, tanto en el distrito de Los Olivos como en el de Independencia.

"No hay día en que esto esté libre, salvo feriados o paros", señaló otra ciudadana, preocupada por la falta de control en el tráfico.

En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y personal de seguridad vial, quienes acordonaron la zona con cintas rojas para impedir el paso de peatones y vehículos. Minutos después, el Ministerio Público y el médico legista llegaron para proceder con el levantamiento del cadáver.

Congestión vehicular y diligencias en curso

El accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde, y tras casi tres horas de espera, el cuerpo fue retirado para su traslado a la Morgue Central de Lima.

El tráiler implicado en el hecho fue llevado a la Comisaría Sol de Oro como parte de las investigaciones que determinarán las responsabilidades.

La tragedia provocó un severo congestionamiento vehicular en la Panamericana Norte, en el tramo comprendido entre Los Olivos e Independencia. Dos carriles permanecieron cerrados, y solo uno quedó habilitado para el tránsito, lo que complicó el desplazamiento de vehículos particulares y de carga.

Las autoridades policiales exhortaron a los conductores a mantener la precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas con alta afluencia vehicular como esta. La muerte del suboficial Páucar Galindo deja consternación entre sus compañeros y familiares, quienes recuerdan al joven como un agente comprometido con su labor.