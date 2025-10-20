Universitario vence a Ayacucho FC con gol del 'Tunche' Rivera y mantiene su invicto en el Clausura 2025

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes logró un triunfo agónico por 2-1 sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Cuando todo indicaba que el empate era inevitable, José 'Tunche' Rivera apareció en el minuto 90+3 con un certero cabezazo que desató la euforia en las tribunas y selló tres puntos vitales en la lucha por el título.

El cuadro dirigido por Jorge Fossati mostró carácter y determinación, especialmente después de quedarse con diez hombres por la expulsión de Andy Polo. A pesar de las dificultades, el equipo nunca bajó los brazos y encontró el gol en la última jugada del partido.

El encuentro había comenzado favorable para los cremas, que dominaron el juego desde el arranque. Martín Pérez Guedes abrió el marcador al minuto 17 con un potente remate tras un pase largo de Jesús Castillo, pero la alegría duró poco.

Ayacucho resistió, pero no alcanzó

Juan Lucumí empató el duelo a los 22 minutos al superar a la defensa merengue y definir entre las piernas del portero Sebastián Britos. Desde ese momento, el partido se tornó más disputado, con Ayacucho FC resistiendo el asedio constante de Universitario.

Los visitantes incluso tuvieron momentos de peligro con el propio Lucumí, quien se convirtió en el jugador más incisivo de los "zorros". Sin embargo, la figura del arquero David Valencia también destacó, evitando en varias ocasiones el segundo gol de los locales.

En la segunda mitad, Universitario intentó romper el empate con los ingresos de Edison Flores y José Carabalí, pero la defensa ayacuchana se mantuvo firme hasta los minutos finales. Todo cambió en el tiempo añadido, cuando Carabalí centró con precisión y Rivera apareció para marcar de cabeza el 2-1 definitivo.

Universitario sigue firme en la cima

Con esta victoria, la 'U' continúa invicta y se mantiene firme en la cima del Torneo Clausura 2025, encaminándose hacia el título nacional. No obstante, el equipo sufrirá bajas importantes para su próximo encuentro frente a Sporting Cristal, ya que Jesús Castillo acumuló su quinta amarilla y Andy Polo fue expulsado tras una dura entrada revisada por el VAR.

El Estadio Nacional fue testigo de una noche cargada de emoción, lucha y entrega, donde Universitario reafirmó su carácter competitivo. El 'Tunche' Rivera se convirtió en el héroe del partido, consolidando al cuadro crema como el gran candidato al título de la Liga 1.

Con este resultado, los dirigidos por Fossati siguen dependiendo de sí mismos para consagrarse campeones. La hinchada celebró con orgullo un triunfo que, por su dramatismo, quedará grabado en la memoria de los seguidores merengues.