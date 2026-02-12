Ernesto Álvarez anuncia que Plan Nacional de Seguridad será oficializado por José Jerí este viernes

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que este viernes 13 de febrero el Plan Nacional de Seguridad será oficializado por el presidente de la República, José Jerí, tras la reunión entre los ministros involucrados en su planteamiento.

El anuncio se dio tras la presentación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) donde se presentó el plan de seguridad el cual será debatido para su posterior aprobación.

Plan Nacional de Seguridad será oficializado este viernes

Finalizada la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra la Criminalidad 2026-2028 ante el Conasec, el premier Ernesto Álvarez informó a la prensa que este viernes José Jerí oficializará el esperado proyecto.

"El día de mañana se va a realizar un Consejo de Ministros y, posteriormente, se va a presentar el Plan Nacional de Seguridad a cargo del señor Presidente", indicó.

El premier Ernesto Álvarez anunció que este viernes se realizará un Consejo de Ministros y luego el presidente José Jerí presentará oficialmente el Plan Nacional de Seguridad



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/EJtCgsQ7zz — Canal N (@canalN_) February 12, 2026

El premier brindó el anuncio acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Justicia, Walter Martínez; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; autoridades encargadas de la formulación del plan de seguridad que había sido anunciado para inicios de enero del 2026.

Los ministros de Estado y el propio Jerí han declarado en diversas ocasiones que el retraso responde a que se estuvieron "afinando detalles" para presentar el proyecto de seguridad nacional.

Noticia en desarrollo...