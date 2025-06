"PPK sufre arbitrariedades judiciales", asegura César Nakazaki: "Quieren que muera acá con sus juicios"

El abogado penalista, César Nakazaki, se refirió a la orden de impedimento de salida del país contra Pedro Pablo Kuczynski, luego de que el expresidente intentó salir del país hacia Estados Unidos. Según precisó Nakazaki, PPK sufre "arbitrariedades judiciales".

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el letrado cuestionó que la Fiscalía de la Nación haya tardado seis años realizando la investigación preparatoria contra Kuczynski por presuntos aportes irregulares a su campaña presidencial de 2016.

"Lamentablemente, el expresidente sufre una cadena de arbitrariedades cometidas por los fiscales y lamentablemente, a veces por los jueces. Él tenía comparecencia con restricciones, entonces si se vencen los plazos, la Fiscalía asume un costo. Como fracasó la Fiscalía en seis años de investigación para poderlo llevar a juicio, ya no debe pedir nuevas medidas cautelares salvo alguna situación excepcional que evidentemente en este caso no se ha presentado", dijo a Canal N.

De tal modo, Nakazaki criticó el la disposición de 18 meses de impedimento de salida del país contra el exmandatario; ello debido a que considera que el peligro de fuga no puede ser evaluado sobre la base de hechos antiguos.

En tal sentido, indicó que el Poder Judicial no debió restringir su libertad hasta que lo condene, por lo que al impedir su salida de territorio peruano resultaría "excepcional". "Lo normal es que los derechos de la persona se pierdan cuando se le declara culpable en una sentencia", precisó.

"El Estado peruano, las autoridades de justicia no quieren que Pedro Pablo Kuczynski salga del país, lo que quieren es que muera acá con sus juicios, eso no me queda ninguna duda", enfatizó el abogado penalista.