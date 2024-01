Presidente del PJ rechaza PL para que Congreso destituya jueces y fiscales supremos: "Nos preocupa"

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, rechazó el proyecto de ley (PL) presentado por el congresista Roberto Chiabra que propone que la destitución de los jueces y fiscales supremos corresponda al Congreso de la República y ya no a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En la ceremonia de inicio del año judicial 2024, el titular del PJ expresó la preocupación de la institución respecto a la moción de la parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, para reformar el sistema de justicia en 45 días.

Asimismo, Arévalo indicó que si bien todo proyecto de ley es debatible en una democracia, ninguna iniciativa legislativa debería ser aprobada sin consulta previa del Poder Judicial en esta materia.

"Creemos que ningún proyecto de reforma debe pasar sino previo debate y, sobre todo, previa consideración por parte del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad", insistió en su discurso.

En esa misma línea, el presidente del Poder Judicial cuestionó que se busque modificar todo el sistema de justicia por errores que "muchas veces son propios de las personas" y no de la institución.

"El hecho que el sistema de justicia en general, en este año que ha transcurrido, haya tenido algunos problemas por no decirlo de otra manera, no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones porque muchas veces los errores, los problemas son propios de las personas, no de las instituciones", sostuvo.