Rafael López Aliaga utiliza redes de la Municipalidad de Lima para hacer campaña presidencial, denuncia regidor

En exclusiva para Exitosa, el regidor de la Municipalidad de Lima, Arón Espinoza, denunció que el alcalde Rafael López Aliaga estaría usando las cuentas de redes sociales para hacer campaña presidencial con fines de las Elecciones de 2026.

En diálogo con Nicolás Lúcar, para Hablemos Claro, señaló que para él, el burgomaestre estaría empezando con una campaña cuando todavía no ha concluido el segundo año de su mandato detrás de la comuna limeña.

Utiliza las redes de la Municipalidad para promocionarse. He visto un video en Instagram donde aparece con banda presidencial. Dónde hemos visto que un alcalde que fue elegido para gobernar Lima por cuatro años no ha terminado siquiera el segundo año, ya esté pensando en hacer campaña, participando y abandonando a los limeños", comentó.

"Por eso cuando me preguntan si voy a ser presidente yo les digo: No sé. Porque acá tengo mucha chamba en Lima", es lo que dice el clip del post de Instagram donde ponen a RLA con la banda presidencial y unos lentes oscuros. Consiguiente a ello, la descripción de la publicación, consulta "¿ Rafael López Aliaga , presidente?".

Empero, a fines de mayo, se hizo conocida la presencia del alcalde de Lima en un evento proselitista en Iquitos, donde, durante la actividad del Movimiento Esperanza Región Amazónica, Jorge Mera, presentase al burgomaestre como candidato presidencial.

Luego de generarse la controversia, Rafael López Aliaga salió a pronunciarse por lo ocurrido y su supuesta postulación a la carrera presidencial. En ese momento, él no afirmó ni negó su participación.

"No me parece serio hacer un lanzamiento a la presidencia, sin plan de gobierno, sin equipos cuando uno hace un lanzamiento tan importante para la historia del Perú, tiene que presentarse formalmente (...) Si yo veo que el país no tiene una unidad, no tiene una ruta clara, sí voy a considerar ser candidato", comentó en ese momento.