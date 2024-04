Raúl Doroteo califica de "complot" el allanamiento por caso 'Mochasueldo': "Estamos cansados de este show"

25/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Raúl Doroteo, se pronunció sobre el allanamiento a su domicilio y sus oficinas por el caso 'Mochasueldo' y calificó la intervención fiscal como un "complot".

Las palabras del mencionado parlamentario tuvieron lugar tras diligencias desplegadas por el Ministerio Público (MP) y la Diviac. Al respecto, manifestó estar cansado de este "show" pese a su disposición a colaborar con la investigación.

"Así somos lamentablemente los políticos, estamos sujetos a esto. Yo a mi mejor disposición a que se investigue, pero ya estamos cansados de este show. Este es un complot", declaró para Canal N.

Las sospechas del congresista

En esa misma línea, el congresista de Acción Popular expresó su indignación por la intervención de la Fiscalía a su domicilio.

De hecho, Raúl Doroteo confesó tener sospechas, ya que considera que su vivienda no debería ser parte del allanamiento que obedece a una investigación "estrictamente laboral".

"Sospechosamente, ni mi casa ni mi vehículo tenían por qué ser allanados. Si es estrictamente laboral. Entonces, me permite sospechar. En el ámbito laboral, tienen que involucrar a mi familia y eso para mí es una intimidación. Es más, de todos los congresistas que han tenido un caso similiar, yo soy el único al que han allanado por un caso insignficante", señaló.

¿Segunda intervención?

Cabe decir que el congresista de la República aseguró que las diligencias de este jueves 25 de abril son el primer allanamiento en su contra como parte del caso 'Mochasueldo' en el que se encuentra implicado.

Y es que si bien no es la primera vez que la Fiscalía llega hasta sus oficinas para realizar la intervención correspondiente, no pudieron ingresar a su vivienda debido a que las direcciones no coincidían. Sin embargo, afirme que esta vez ha brindado todas las facilidades de turno.

"No es un segundo allanamiento. El primer allanamiento no se llevó a cabo porque las direcciones no coincidían. Por primera vez, oficialmente, ya con dirección determinada que le ha alcanzado, se les ha dado las facilidades para que puedan hacer su trabajo, que es normal y natural. Eso es normal", explicó.

