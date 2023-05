Regidor de Lima denuncia que comerciantes daban víveres a funcionaria para reunirse con López Aliaga

En entrevista con Exitosa, el regidor de la Municipalidad Lima Metropolitana, José Luna, indicó que en un audio se evidencia que comerciantes entregaban 18 toneladas de víveres a la gerenta de Desarrollo Social, Isabel Ayala, con el fin de conseguir una cita con el alcalde Rafael López Aliaga.

Durante el diálogo con Cecilia García para el programa 'En Defensa de la Verdad', Luna Morales precisó que dicha grabación se difundió durante el Concejo Metropolitano del último miércoles, 24 de mayo.

Asimismo, señaló que Ayala asumía el rol de nexo entre el burgomaestre con los emprendedores y que no sería la primera oportunidad que intentan llegar de esta manera con el alcalde Lima.

Por este motivo, manifestó que diversos regidores han solicitado que se pueda incluir a la funcionaria dentro de la nueva comisión investigadora que observará el caso del regidor de Renovación Popular, Julio Gagó.

Además, informó que el regidor por Podemos Perú, Aron Espinoza, presentó una moción el 2 de febrero para que se cree comisión especial que haga seguimiento al reparto de los víveres y tener mayor información sobre los beneficiarios.

Por otra parte, Luna Morales expresó que la ONG 'Fundación Lima' es la encargada de repartir lo donativos. Sin embargo, aseveró que las ONG's no están obligadas a entregar información a las autoridades, por lo que tendrán que solicitarles para la investigación.

"La ONG 'Fundación Lima', que es quien reparte, como tenemos entendido. Las ONG's no están obligadas a entregar información, no lo hacen de manera fiscal ni tributaria y ahora habrá que pedirles si ellos pueden entregar información de quienes son los beneficiarios en todos estos repartos de estos últimos cinco meses", adicionó.

En otro momento de la entrevista, el regidor indicó que hasta el momento las autoridades no han efectuado ninguna medida y que él mismo tuvo que denunciar ante la Procuraduría y el Órgano de Control Institucional (OCI) para que se realicen las investigaciones

"La Municipalidad no ha tomado ninguna medida, hasta ahora no ha denunciado nada y en la sesión de consejo el alcalde me increpo y me dijo que yo hiciera mía la denuncia, que yo informara a la Procuraduría, que yo informara a OCI y yo el día viernes he hecho las denuncias para que hagan las investigaciones", señaló.