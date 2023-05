Ollas comunes denuncian que reciben alimentos de la Municipalidad de Lima en malas condiciones

En entrevista con Exitosa, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Fortunata Palomino, denunció que los alimentos que se reciben de la Municipalidad de Lima están en "malas condiciones" para consumo humano.

Durante el diálogo con Cecilia García, Palomino manifestó que lamenta que los insumos que les proveen presenten hongos y esten putrefactos.

"Lamentablemente los alimentos que están llevando no están en óptimas condiciones, (...) seguro que no quiere que se investigue, se denuncie o se reclame...(las ollas comunes) necesitamos los alimentos, pero no estamos mendigando", declaró para nuestro medio.