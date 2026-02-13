Ruth Luque asegura que Fernando Rospigliosi se aferra a la presidencia del Congreso: "No quiere dejar el cargo"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la congresista Ruth Luque consideró que la invalidación de firmas de la moción para convocar un pleno extraordinarios por parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se da porque se aferra al cargo.

Denuncia cortina de acuerdos

En entrevista con Karina Novoa para Hablamos y Opinamos, la parlamentaria acusó a Fuerza Popular de usar la formalidad para evitar la realización del pleno extraordinario, el debate de la censura contra el presidente José Jerí y su posible salida del poder.

Ello, debido a que en horas de la tarde, Rospigliosi anunció que solo 29 firmas de las 78 necesarias, son válidas en el Reniec, por lo que el documento se ha devuelto para la subsanación correspondiente.

"Se está evidenciando la doble moral y la hipocresía política de ciertas bancadas, entre ellas APP, Podemos, si no me equivoco otros más que incluso están entrando a una interpretación de que esto no es censura, esto es vacancia y todo esto se presta al juego para seguir sosteniendo a Jerí", indicó.

Por ello, consideró que este grupo de parlamentarios no quieren sacar a José Jerí de la presidencia "en el fondo" y por dicha razón siempre tendrían un razón para justificarse.

"Esto es para blindar, todo este relato que están haciendo es para justificar y mentirle a la población. (...) A estas alturas, a cinco años, sabiendo lo que ha representado esta mayoría parlamentaria blindadora de Dina Boluarte, con todo lo que ha sucedido uno no puede pensar ingenuamente", señaló.

Arremete contra Rospigliosi

Asimismo, Luque sostuvo que otra figura que está dilatando la permanencia de José Jerí en la Presidencia de la República, es Fernando Rospigliosi y sería para permanecer como titular del Congreso.

"El señor Rospigliosi, es una de las personas que no quiere dejar el cargo. El señor Rospigliosi quiere seguir manteniéndose como primer vicepresidente del Congreso de la República, este señor es otra persona que le ha mentido al país igual que su partido mentiroso porque su partido también dijo que no iban a asumir cuando salió Dina Boluarte", expresó.

Para la legisladora, lo que se busca es ganar tiempo para evitar un pleno extraordinario y el escrutinio público. Asimismo, agregó que podrían usar de excusa la remodelación del Congreso.

Es así que la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, consideró que Fernando Rospigliosi no quiere dejar el cargo por lo que está dilatando el proceso para permanecer como presidente encargado del Congreso.