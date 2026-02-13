Congreso: Proponen noveno retiro de hasta 4UIT de AFP y devolución total para herederos de aportantes fallecidos

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, ha presentado un proyecto de ley para impulsar un noveno retiro de hasta 4 UIT de AFP. La propuesta se da poco después de haberse cumplido el plazo para solicitar el retiro del octavo retiro.

Liberación total para herederos de fallecidos

El proyecto de ley N° 13963/2025-CR, busca una acceso libre de hasta 4 UIT, equivalente a 22 mil soles, para todos los afiliados sin ninguna excepción. Pero esta propuesta por Gonza cuenta con otra medida más.

Como las anteriores, se dispones que los afiliados presenten su solicitud de retiro, de manera física o virtual, ante la AFP en la que se encuentren administrados sus fondos pensionarios. Además, del mismo modo los solicitantes recibirán el monto de 1 UIT cada 30 días, comenzando con el primer depósito luego de 30 días de presentar el pedido ante la Administradora de Fondos de Pensiones.

Sumado a ello, se agrega una nueva medida en beneficio de aquellos que perdieron a sus familiares, la devolución total de fondos en beneficios de los herederos de los aportantes fallecidos

"En caso de fallecimiento del aportante o afiliado, el Sistema Privado de Pensiones a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), efectúa la devolución total de los fondos más las ganancias generadas a la fecha, a los familiares directos o beneficiarios legales, previa presentación de la solicitud correspondiente en cualquier mes del año"

Noveno retiro de AFP

Devolución para herederos

Justificación de nuevo retiro

Los retiros pasado se justificaron en la recesión del Perú en 2023, en los efectos de esta en el 2024 y el elevado costo de vida. Actualmente, la justificación es similar.

"La presente Ley tiene por finalidad que los afiliados puedan disponer de sus fondos para mitigar los efectos del incremento del costo de vida y la desaceleración económica", señala.

Además, se detalla que las AFP habrían demostrado contar con ganancias considerables, "con fluctuaciones que llegan hasta un 12% en ganancias anuales, lo que se traduce en millones de ingresos acumulados anualmente". Pero, los afiliados han experimentado "porcentajes negativos en sus inversiones, como se refleja en la rentabilidad nominal anualizada de febrero 2022- 2024, que oscila entre -0.02% y - 1.77%".

Es así que el congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, ha propuesto un noveno retiro de 4 UIT de AFP, tras menos de un mes de haber finalizado las solicitudes del octavo retiro.