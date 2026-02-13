¿Precio del dólar BAJÓ HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este viernes, 13 de febrero

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el comportamiento del dólar en Perú y descubre si este viernes, 13 de febrero, es el día en que el precio de esta moneda estadounidense es más barato para comprarlo. Además, descubre cómo cotiza el tipo de cambio para evitar pérdidas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En nuestro país, donde la economía está fuertemente influenciada por el tipo de cambio del dólar, es necesario saber cuándo es el mejor momento para cambiar dólares a soles. Pues bien, como se sabe, ese valor influye en precios, deudas, ahorros, inversiones, comercio, fondos y bienes raíces, por lo cual, estar al tanto de sus fluctuaciones te permitirá tomar decisiones más informadas.

Asimismo, tener en cuenta el precio actual del dólar en el mercado cambiario peruano te permite anticiparte a los cambios, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades. Una entidad del Estado que te permite estar al tanto día a día del valor de esa moneda extranjera en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para el tipo de cambio de compra y venta este viernes.

Recuerda que este organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

VIERNES, 13 DE FEBRERO Precio del dólar en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio hoy, 12 de febrero? COMPRA VENTA S/ 3.351 S/ 3.358

Cabe destacar que los precios reflejados líneas más arriba muestra una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, 12 de febrero, donde la compra era de S/3.351 y la venta de S/3.358.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio). En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365.

Así cerró el dólar ayer: ¿Por qué varía el precio?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 12 de febrero: en 3,3540, (con una apertura de 3,3580), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,354, con un máximo de 3,3550 y un mínimo de 3,3520.

Así cerró el tipo de cambio interbancario, el 12 de febrero.

¿Pero por qué varía el precio del dólar? Pues bien, recuerda que existen seis factores fundamentales que afectan al tipo de cambio de la moneda estadounidense en Perú, como el rendimiento económico, la oferta y la demanda, la inflación y los factores geopolíticos, así como precios de los commodities, intervención del BCRP, decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED).

Así que si estás planeando cambiar dólares, es crucial que identifiques primero cómo cotiza el tipo de cambio en Perú, precisamente en la jornada de este viernes 13 de febrero.