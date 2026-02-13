FALLECE querido músico considerado pionero del ROCK PERUANO: Formó parte de emblemáticas agrupaciones

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música peruana se encuentra de luto tras la pronta partida de un querido y emblemático músico que fue considerado pionero del rock en el Perú. Familiares y colegas lamentaron su fallecimiento.

Murió una parte de la historia del rock peruano

El rock nacional llora la partida del emblemático Saúl Cornejo a los 79 años, compositor que es considerado un pionero del citado género musical en nuestro país. Así lo dieron a conocer sus familiares y amigos a través de las redes sociales, el reciente jueves 12 de febrero.

El reconocido guitarrista y compositor fue pieza clave del rock en el Perú gracias a su obra pionera y espíritu creativo que surgió desde la década de 1960 cuando junto a su hermano Manuel Cornejo decidieron adentrarse al mundo de la música en su época de adolescentes en el barrio de Maranga, en el distrito de San Miguel.

Así, en 1965 formaron el grupo The New Junggler Sound donde tocaba la guitarra, y cantaba junto a Alberto Miller y su hermano, y Eduardo Zarauz en el bajo. Realizó sus primeras composiciones tituladas como "Baby, baby" y "I must go" las cuales fueron editadas enun disco de vinilo de 45 rpm que figura entre las primeras grabaciones de rock original en el país.

Hacia 1968 la banda mutó a un quinteto y adoptó el nombre de Laghonia tras la llegada del guitarrista estadounidense Davey Levene, con quien lograron explorar un juevo sonido en el que combinó rock psicodélico, soul y blues.

En 1971, Saúl y su hermano se asociaron con el cantante Carlos Guerrero, el teclista Carlos Salom y el bajista Ernesto Samamé y formaron We All Together. Más tarde fundaría bandas como Sudamérica, You, Etc, entre otras. Paralelamente, instaló su estudio de grabación, donde ejerció como ingeniero y productor para diversos grupos y artistas como Pedro Suárez-Vértiz.

Instituciones y diversos colegas lamentan su partida

Tras conocerse de la partida del reconocido intérprete, instituciones así como diversos de sus colegas expresaron sus condolencias los familiares y a su vez compartieron mensajes conmovedores en donde lo recuerdan con cariño.

Al respecto, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) realizó una sentida publicación en redes sociales en el que lamentó su muerte y recordó su trayectoria.

Asimismo, la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM) resaltó "su talento, sensibilidad y entrega dejan una huella imborrable en la cultura musical". También se sumaron bandas como Campo de Almas, Los Protones, Cardenales, Los Belkings, Frágil, entre otras.

El legado de Saúl Cornejo en el rock peruano es imborrable, hoy se lamenta su sensible partida en el ambiente artístico y a su vez se resalta su figura pionera y creativa en el género.