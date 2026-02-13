Plan de Seguridad Ciudadana de José Jerí genera "expectativas bajas", señala experto

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el experto en temas de seguridad ciudadana, Frank Casas, indicó que el mencionado Plan de Seguridad que presentará el presidente José Jerí, debido a su amplitud, genera bajas expectativas respecto a su eficacia. Según precisó, el mandatario debió enfocarse en delitos específicos.

Cuestiona planes acumulados

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Casas cuestionó el reciente anuncio de Jerí quien, este viernes presentará dicho plan que busca ponerle frente a la inseguridad ciudadana. Al respecto, recordó que este Gobierno ya está prácticamente cerrando su etapa.

"Estamos acumulados de planes, de documentos que quedan en el papel, pero que no se van a implementar porque en principio hay ausencia de presupuesto, hay un sinfín de problemas de gestión, entonces las expectativas lastimosamente son bastante bajas", dijo a nuestro medio, este viernes 13 de febrero.

Es así que, el experto consideró que el presidente Jerí "no tiene ninguna legitimidad", por lo que existe una alta probabilidad en que su sucesor elabore otro tipo de plan para así "desvincularse" de la gestión actual. Además, recordó que en el Perú existe gran cantidad de documentos denominados "plan o políticas", pero estos no se llegan a poner en práctica.

Además, señaló que la inseguridad ciudadana es un tema bastante amplio para un Gobierno de transición, el cual ya está por terminar, mencionando que lo ideal hubiera sido elaboran un plan específico Ad hoc contra los delitos de extorsión y sicariato. "La crisis de seguridad actual es sobre estos dos delitos, no necesariamente sobre todo el cúmulo de delitos", enfatizó.

Sobre creación de SUNIR

En otro momento, Frank Casas fue consultado sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Sobre ello, indicó que esta medida no es más que solo un "intento de aparentar de que se está haciendo algo", señalando que en la práctica no se ejecutará.

"Insisto, uno de los problemas centrales de el sistema penitenciario tiene que ver con la corrupción que no se ha podido resolver, además del problema de hacinamiento que, incluso siendo un asunto que se trata de diseñar mejores cárceles, tampoco se ha podido resolver desde hace años", precisó Casas.

En conclusión, el experto en temas de seguridad ciudadana, Frank Casas, cuestionó el anunciado Plan de Seguridad, señalando que se dejó elaborar uno específico para combatir los delitos que actualmente están generando una crisis de inseguridad.