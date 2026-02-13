Titular del Mincetur sobre eventual censura contra el presidente José Jerí: "El Congreso ejerce su control político"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Teresa Mera Gómez, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se pronunció sobre la totalidad de firmas que se alcanzó para convocar a un Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura y vacancia contra José Jerí. Sobre ello sostuvo que es parte del "control político" que ejerce el Congreso de la República.

"El Congreso ejerce su control político"

El jefe de Estado José Jerí atraviesa uno de los momentos más álgidos desde que asumió la presidencia transitoriamente luego que el Congreso complete 78 firmas para convocar Pleno Extraordinario por censura, debido a las reuniones extraoficiales que sostuvo con empresarios chinos, en el marco del caso 'Chifagate'.

Al respecto, en una entrevista concedida a Canal N, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, descartó que en el Gabinete Ministerial se haya abordado una eventual salida del mandatario de su cargo.

"La verdad es que no es un tema que se haya abordado. Estamos sumamente enfocados en continuar la agenda de trabajo que nos propusimos en el mes de octubre y, además, en emitir los decretos legislativos que hemos recibido el encargo de formular bajo las facultades delegadas", indicó.

En tal sentido, sostuvo que entienden que estos temas coyunturales "tienen su curso", pero que pese a ello se mantienen enfocados en trabajar. Al ser consultada sobre el futuro de Jerí Oré, que ahora depende del Parlamento, sostuvo lo siguiente:

"El Congreso lo que está haciendo es ejercer su derecho al control político, es parte de ese proceso. Considero que se genere el espacio para que el presidente asista al Pleno y dé las explicaciones a las preguntas que le vayan a formular y nosotros estaremos atentos al resultado de este proceso", enfatizó la funcionaria.

Cree en las explicaciones de Jerí en el caso 'Chifagate'

Además, se refirió acerca de las reuniones que sostuvo el mandatario de transición con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong y afirmó creer en las explicaciones que brindó el presidente sobre la finalidad de este tipo de encuentros.

"El presidente ha dado las explicaciones en el Congreso, en el mismo Consejo de Ministros. Son temas que están en investigación y nosotros estaremos atentos a las investigaciones", afirmó la ministra.

