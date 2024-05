Ruth Luque niega "acoso" contra Dina Boluarte: "Tenemos toda la obligación de hacer control político"

En entrevista con Exitosa, la congresista de Cambio Democrático-JP, Ruth Luque, respondió a los ministros de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y negó que las acusaciones en contra de la mandataria formen parte de un "acoso político u hostigamiento". "Podemos exigirle cuantas veces sea necesario esclarecimientos sobre los hechos", añadió.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la parlamentaria consideró que Boluarte en su condición como mandataria debería aclarar las acusaciones en su contra, sin embargo "no sale de Palacio de Gobierno y no da la cara".

"No es posible que se pierda el equilibrio de poderes y se naturalice que las actuaciones de Boluarte, como ella lo llama, o sus voceros lo llaman son parte del acoso u hostigamiento , eso no es así, tenemos toda la obligación de seguir haciendo un ejercicio de control político y exigirle cuantas veces sea necesario esclarecimientos sobre los hechos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Luque consideró que ante el silencio de Boluarte Zegarra sobre las acusaciones en su contra, el Congreso de la República puede tomar los mecanismos establecidos por la Constitución y su propio reglamento. Estos incluyen las mociones de vacancia presidencial, las denuncias constitucionales y más.

En tal sentido, señaló que son los parlamentarios quienes tendrán que decidir entre "blindar" a la jefa de Estado o garantizar el control político adecuado por parte del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que, en otro momento, la parlamentaria Ruth Luque afirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no pidió licencia médica para ausentarse por 12 días por presuntas cirugías estéticas.

"Se me ha confirmado que no se ha requerido ninguna licencia médica y lo que se me ha enviado es una relación de normas publicadas en esa fecha. Esa información de ninguna manera acredita el ejercicio de las funciones de la presidenta en ese tiempo. (...) El día de hoy he formalizado y he presentado una denuncia constitucional", declaró para nuestro medio.