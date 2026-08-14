Senador del Buen Gobierno sobre otorgar facultades legislativas a Keiko: "Vamos a apoyar lo que sea necesario"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, el senador Carlos Caballero, del Partido del Buen Gobierno, se pronunció sobre el eventual pedido de facultades legislativas que realizaría el Gobierno de Keiko Fujimori ante el Congreso.

El parlamentario expresó una posición favorable a otorgar las herramientas que sean necesarias para garantizar la marcha de la gestión, aunque dejó claro que este respaldo no será automático para todas las medidas que puedan plantearse.

La posición fue expresada en respuesta a una consulta sobre un documento preliminar que circuló respecto al pedido de facultades. Durante la entrevista se precisó que dicho texto todavía no constituía una solicitud oficial presentada ante el Parlamento.

Caballero remarcó que, antes de tomar una decisión definitiva, corresponde esperar que el Ejecutivo formalice su pedido y detalle las materias sobre las cuales busca recibir atribuciones para legislar.

Congreso aún espera pedido oficial

Uno de los principales puntos señalados durante la entrevista fue que, hasta el momento de la declaración, el Congreso todavía no había recibido formalmente la solicitud de facultades por parte del Gobierno.

"Primero hay que poner de manifiesto que hasta el día de hoy no se ha recibido el pedido de facultades del gobierno en el Congreso", se indicó durante la entrevista.

Este aspecto será determinante para que los parlamentarios puedan conocer el contenido concreto de la propuesta y establecer qué materias podrían ser delegadas al Ejecutivo. Mientras no exista un documento oficial, cualquier versión preliminar o borrador no representaría necesariamente el pedido definitivo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, Carlos Caballero, senador por el Partido del Buen Gobierno, expresó su disposición a respaldar las facultades legislativas que sean necesarias para la gestión de Keiko Fujimori. Sin embargo, remarcó que aquellas medidas que no... pic.twitter.com/S1H9BqE8ih — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

Respaldo a lo necesario, pero con límites

Pese a esta cautela, el representante del Partido del Buen Gobierno manifestó que existe disposición para apoyar las medidas que contribuyan al funcionamiento de la administración nacional.

"Dicho esto, Jorge Nieto lo ha repetido en varias ocasiones, nosotros los representantes del partido también vamos a apoyar todo lo que sea necesario para la buena marcha del gobierno nacional", afirmó durante la entrevista.

Sin embargo, el respaldo planteado tendría límites. Caballero sostuvo que las propuestas que no sean consideradas pertinentes recibirán un tratamiento diferente en el Parlamento. "Y lo que no corresponda lo trataremos de otra manera", señaló.

De esta manera, la postura del senador combina una disposición inicial para facilitar las herramientas que el Ejecutivo considere necesarias con una advertencia respecto de aquellas facultades que no estén justificadas o no correspondan.

En conclusión, el eventual pedido de facultades legislativas todavía deberá ser presentado oficialmente ante el Congreso. A partir de ese momento, los parlamentarios podrán evaluar su contenido y determinar qué atribuciones cuentan con respaldo y cuáles deberán ser revisadas o rechazadas.