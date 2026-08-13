Presidentes de las Cortes Superiores denuncian ataques de congresistas ante la JNJ

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron un pronunciamiento oficial para rechazar las recientes expresiones públicas y la presentación de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte de actores políticos con representación parlamentaria contra magistrados del Poder Judicial.

Petición para salvaguardar la independencia de la JNJ

En el documento, los titulares de las cortes superiores expresaron que la medida busca la salvaguarda irrestricta de la independencia judicial y el criterio jurisdiccional de los jueces del país frente a intentos de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento externo.

Asimismo, remarcaron que el uso de mecanismos disciplinarios e institucionales no debe desnaturalizarse para ejercer presión sobre el sentido de las decisiones adoptadas por los magistrados en los distintos procesos en curso.

El pronunciamiento sostiene que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado Constitucional de Derecho. Según lo expresado por los magistrados, esta garantía está reconocida en el artículo 139°, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, disposición que prohíbe de manera categórica que cualquier autoridad, poder del Estado o actor social o político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar.

Exigencia de respeto a las instancias procesales y apelaciones

Frente a la escalada de cuestionamientos formulados por los miembros del Parlamento, los titulares de los distritos judiciales del país recalcaron que el marco legal establece procedimientos específicos para impugnar o revisar las resoluciones.

"Exigimos el respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional, recordando que todo cuestionamiento a las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los mecanismos procesales y las instancias de apelación previstas en el ordenamiento jurídico", señala el documento.

Pronunciamiento oficial. Fuente: Poder Judicial del Perú.

Con este llamado, se busca delimitar las competencias constitucionales y evitar que las discrepancias respecto a decisiones jurisdiccionales escalen a controversias disciplinarias ante la JNJ.

Finalmente, las autoridades del sistema judicial expresaron la necesidad de preservar el equilibrio de poderes y evitar la desestabilización de los órganos encargados de impartir justicia en el territorio nacional.

"Exhortamos a los actores políticos y autoridades en general a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización de las instituciones públicas contra los magistrados que cumplen la función de juzgar con apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales", señala el pronunciamiento de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú.

Pronunciamiento oficial. Fuente: Poder Judicial del Perú.

El pronunciamiento cierra con un llamado a la madurez democrática de las instituciones y al respeto hacia la JNJ, reiterando que el fortalecimiento del Estado de derecho requiere un compromiso colectivo para respetar el principio de separación de poderes y la labor autónoma de los jueces a nivel nacional.