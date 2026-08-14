Crisis de combustible: subsidio para transporte fluvial y mototaxistas en la Amazonía demoraría 3 semanas

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno otorgará un subsidio a los transportistas fluviales y mototaxistas de la Amazonía ante el impacto del alza de los combustibles.

Vale mencionar, que precisó que la medida comenzaría a aplicarse en aproximadamente tres semanas, debido a que el sector no se encuentra registrado.

Subsidio llegará a nuevos transportistas

El titular de la cartera señaló que será la primera ocasión en que el Estado brindará un apoyo económico a ciertos rubros, pensados en los transportistas fluviales, mototaxistas y de peque-peques

"Por primera vez en la historia de la República vamos a ampliar nuestra respuesta de Política a sectores que nunca la han tenido, como son, a lo que llamados pequepeques, a los mototaxistas de la Selva y el transporte fluvial", señaló.

Transporte fluvial y mototaxistas fueron las modalidades más afectadas

Mañana se formaliza

Elmer Cuba mencionó que el 15 de agosto se anunciará la primera compensación económica que se encontrará disponible en los siguientes días.

"El primer tipo de subsidio directo va a salir mañana, estará operativo en los próximos días y será efectivo en toda la República", reifirió.

Mototaxistas también contarán con respaldo económico

Del mismo modo, señaló que los peque-peques y mototaxis de la Amazonía accederán a este beneficio, aunque su implementación tomará tiempo al ser la primera vez que se aplica. Además, detalló las rutas de pago.

"En cuanto al segundo subsidio, dirigido a las mototaxis, va a demorar unas tres semanas más porque es un sector que todavía no está registrado, y aprovecharemos para hacerlo rápidamente en la plataforma. Podrán recibirlo directamente en su aplicación o por depósito en el Banco de la Nación" , añadió.

Dicho sea de paso, para que se concrete este subsidio, el Consejo de Ministros tendrá una sesión extraordinaria de manera que se apruebe esta medida y se pueda aplicarse desde mañana, como lo anunció la jefa de Estado.

Cabe precisar que el precio internacional de los combustibles es consecuencia del conflicto en el Medio Oriente. Esta situación en el Perú ha llevado a paralizaciones en Ucayali, Tacna, Arequipa y Loreto.