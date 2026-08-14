Gobierno dará subsidio a transporte de carga pesada y de pasajeros ante crisis de combustibles desde el 15 de agosto

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno otorgará un subsidio a los transportistas de carga pesada y de pasajeros desde este 15 de agosto. La medida tendrá alcance nacional y busca mitigar el impacto del alza de los precios de los combustibles en el sector.

MEF revela fecha para subsidio de transportistas de carga y pasajeros

La presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno "no tiene, ni tendrá la práctica de mirar al costado los problemas"; ello, en marco de las recientes protestas en algunas regiones del Perú por el alza del combustible, que según precisó se da como "producto del conflicto en el Medio Oriente", que ha generado impacto en el sector de transporte en nuestro país.

En ese sentido, la mandataria anunció que aplicará un "subsidio focalizado para los transportistas de carga y pasajeros" a nivel nacional. Según precisó, este estará en un rango entre el 15 % al 20 % y, "por primera vez en la historia", incluirá también a transportistas fluviales y mototaxistas.

Para brindar mayores detalles de la medida, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, tomó la palabra y precisó que el "primer tipo de subsidio directo focalizado", es decir para transportistas de carga pesada y de pasajeros, se dará desde el sábado 15 de agosto para que empiece a aplicarse en los próximos días.

"Vamos a usar subsidio focalizado, en particular, en toda la República, para el transporte masivo de carga y de pasajeros en todo el Perú. (...) El primer tipo de subsidio directo focalizado va a salir mañana (15 de agosto) y va a estar operativo ya en los próximos días y va a ser efectivo en toda la República", precisó.

Subsidio para mototaxistas y transporte fluvial: ¿desde cuándo?

El ministro de Economía recordó que el problema del alza de precios no es reciente, alegando que "en marzo cambió el esquema mundial del combustible. El petróleo subió fuertemente de US$ 60 a US$ 100 el barril. En ese marco, también explicó que el subsidio también para transportistas fluviales y mototaxistas.

Sin embargo, sostuvo que la entrega del subsidio para los peque-peque y mototaxistas podría demorar porque se requiere un previo registro de los potenciales beneficiarios.

"En cambio este segundo subsidio a los peque-peque y mototaxistas va a demorar unas tres semanas más porque es un sector que todavía no está registrado. Vamos a aprovechar para registrarlo rápidamente en una plataforma tecnológica y puedan recibir también este subsidio focalizado directamente a su aplicación o un depósito en el Banco de la Nación", dijo Elmer Cuba.

Keiko Fujimori: Subsidio será temporal y por tres meses

Finalmente, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, precisó que respecto al proceso para recibir el subsidio focalizado para los mototaxistas y dueños de peque-peque "el periodo podría ser menor" si se cuenta con el apoyo de los alcaldes. "Si nos entregan la relación esto podría empezar a realizarse en tres días. Hacemos el llamado a los alcaldes", indicó.

La jefa de Estado destacó que el beneficio será temporal y tendrá una duración de tres meses. Para ponerlo en marcha, el Ejecutivo prevé convocar a un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobará la medida correspondiente.

En una conferencia en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori acompaña del premier Galarreta; el ministro de Economía, Elmer Cuba y, el titular del Minem, Guillermo Shinno, dieron a conocer que otorgarán un subsidio focalizado para transportistas de carga pesada y de pasajeros desde el 15 de agosto.