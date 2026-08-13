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Da marcha atrás

Keiko Fujimori retira a viceministro de Justicia de la Procuraduría General del Estado

La mandataria dejó sin efecto la designación del viceministro de Justicia, Juan Falconi, tras las críticas que advertían que su nombramiento contravenía la normativa vigente.

La asignación del viceministro era irregular.
La asignación del viceministro era irregular. (Composición: Exitosa)

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 13/08/2026

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El Gobierno dejó sin efecto la designación de Juan Falconi, viceministro de Justicia, como integrante del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE). La decisión fue oficializada mediante la publicación del dispositivo legal correspondiente en el diario oficial El Peruano. 

Gobierno retira a viceministro de Justicia

La medida se adoptó luego de las críticas surgidas contra el nombramiento de Falconi, al considerarse que contradecía los requisitos legales vigentes para ocupar dicha posición dentro del ente rector de la defensa jurídica del Estado.

A través del diario oficial, se confirmó la remoción formal del funcionario de la institución encargada de velar por los intereses públicos. De esta forma, el Ejecutivo dio marcha atrás en la incorporación del viceministro en la cúpula directiva de la entidad.

"Dejar sin efecto la designación del señor Juan Teodoro Falconi Gálvez como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, en su calidad de representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", señala la resolución.

La norma, firmada por las autoridades del sector, busca dar por concluido la controversia generada por la designación y reestructurar de forma inmediata la representación de la cartera de Justicia en el órgano del Estado. 

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Resolución destituye a Falconi de la procuraduría. Fuente: El Peruano.

El polémico nombramiento de Falconi era irregular

La incorporación del viceministro de Justicia Juan Falconi Gález como integrante del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado era irregular, según el Decreto Supremo 018-2019-JUS. 

En ese sentido, el reglamento que reestructura la defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado (PGE), prohíbe explícitamente que funcionarios públicos ejerzan como miembros del Consejo Directivo mientras continúen en sus cargos.

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"Están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo, mientras ejerzan función pública y hasta doce (12) meses luego de haber cesado en el cargo", señala el documento.

Ante la controversia generada, especialistas advirtieron que la permanencia de un funcionario en ejercicio dentro del máximo órgano de la Procuraduría ponía en riesgo la autonomía de la defensa jurídica del Estado, vulnerando los principios de neutralidad e independencia operativa.

En ese sentido, la rápida rectificación por parte del Ejecutivo busca mitigar los cuestionamientos sobre presuntas interferencias políticas en los procesos de fiscalización y selección de procuradores públicos que mantiene la entidad a nivel nacional.

Tras mantenerse apenas 1 día en el cargo, la salida de Falconi obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a nombrar a un nuevo representante. La persona designada asumirá funciones clave, entre las cuales destaca la conducción de los procesos de selección de los procuradores públicos a nivel nacional.

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