¡Insólito! Policía de Ecuador encuentra el rostro de Erling Haaland estampado en paquetes de cocaína

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hecho totalmente insólito ha ocurrido en Ecuador en donde la Policía encontró,el rostro del futbolista Erling Haaland estampado en un gran número de paquetes incautados que contenían cocaína.

Haaland y su insólita aparición en cargamento de droga

Las autoridades del país sudamericano han informado que cerca de la frontera con Colombia decomisaron dentro de un camión un cargamento de paquetes con 469 kilogramos de cocaína que se estaban etiquetados, en su mayoría, con la imagen y el nombre del delantero de la selección de Noruega.

Cabe señalar que, la conductora del vehículo identificada como María R. fue detenida. En tanto, las fuerzas de seguridad ecuatorianas señalaron a través de un comunicado que cuando los agentes antinarcóticos se encontraban llevando a cabo un operativo tras una alerta anónima que ocurrió durante la madrugada del pasado martes en la carretera Panamericana.

Allí, se percataron de la presencia de un camión que levantaba sospechas. Posteriormente, procedieron de inmediato a revisarlo y hallaron un total de 370 paquetes de color verde que contenía droga oculta en un doble fondo acondicionado en el vehículo.

En la gran mayoría de paquetes se podían observar claramente las pegatinas con el rostro del atacante del Manchester City. Junto a un Haaland que portaba la indumentaria de la selección de Noruega, también figuraban el trofeo de la Copa del Mundo 2026 y el balón oficial la Trionda.

Cabe señalar que, la Policía ecuatoriana no brindó mayores detalles sobre la razón por la que se decidió usar la cara del jugador de 26 años. No obstante, el uso de imágenes y nombres de figuras reconocidas a nivel mundial por parte de delincuentes no es un caso aislado.

Y es que, de acuerdo a los expertos, las organizaciones de narcotraficantes suelen marcar sus cargamentos con nombres, logotipos para señalar el origen de la mercancia o la banda criminal responsable.

📹 Ecuador incauta cargamento de cocaína con la imagen de Haaland pic.twitter.com/kYTDnpkPxS — EL PAÍS América (@elpais_america) August 13, 2026

Mayores detalles de la incautación

Cabe señalar que el valor estimado de todos los paquetes incautados asciende a casi 842 mil dólares estaounidenses. Según las autoridades la droga podría haber alcanzado los 17 millones de euros en Europa.

En Ecuador, bandas criminales locales aliadas con cárteles colombianos y mexicanos son las que controlan las rutas y transportan los narcóticos, el 80 % de los cuales proviene de Colombia y el resto de Perú. Al respecto, la Policía informó que en esta primera mitad del año se ha incautado 80 toneladas de drogas.

En un hecho totalmente insólito, cerca la frontera con Colombia, los efectivos de la Policía de Ecuador intervinieron un caminión que en su interior contenía 370 paquetes con 469 kilogramos de cocaína