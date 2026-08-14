Senador del Buen Gobierno cuestiona que Midagri lidere acciones ante fenómeno El Niño en Perú: "Corresponde al ministro de Defensa"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador del Partido del Buen Gobierno, Carlos Caballero, cuestionó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sea la entidad encargada de liderar las acciones de prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño en el Perú.

Senador cuestiona que Midagri acciones labores preventivas ante fenómeno

En declaraciones a Exitosa, el senador de Buen Gobierno, Carlos Caballero sostuvo que esta responsabilidad debería recaer en el Ministerio de Defensa, debido a la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para afrontar emergencias de alcance nacional.

Caballero destacó la gestión encabezada por Jorge Nieto en 2017, durante la respuesta del Gobierno Nacional al fenómeno El Niño, y consideró que aquella experiencia dejó importantes lecciones que deberían ser tomadas en cuenta para enfrentar futuros eventos climáticos.

"Hay que reconocer que la gestión de Jorge Nieto liderando la acción del Gobierno Nacional en el año 2017 para enfrentar el fenómeno El Niño fue muy exitosa, uniendo a todos los peruanos, sectores públicos y privados", manifestó.

En esa línea, el parlamentario señaló que las experiencias obtenidas durante emergencias anteriores deben servir para mejorar la respuesta del Estado y evitar que se repitan errores.

"En todo ámbito, ya sea en la ingeniería, de los sistemas de calidad o de la administración, las lecciones aprendidas son muy importantes para progresar, para mejorar y no repetir los errores", agregó.

El senador sostuvo que una de las principales conclusiones de la experiencia de 2017 fue la necesidad de utilizar la estructura logística de las Fuerzas Armadas para afrontar fenómenos que requieren una intervención coordinada en todo el territorio nacional.

Por ello, Caballero consideró que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde debería liderar el esfuerzo nacional frente a este tipo de emergencias.

"Las lecciones aprendidas muchas veces lo ha dicho Jorge Nieto: los grandes temas de presencia nacional como el fenómeno El Niño se tienen que soportar sobre la mejor estructura de logística que tiene el Perú, que son las Fuerzas Armadas", afirmó.

Siguiendo esa línea, el senador cuestionó la reciente conformación de la Comisión Nacional para la Gestión del Riesgo por el fenómeno El Niño, al señalar que el Gobierno habría colocado al ministro de Agricultura al frente de esta instancia.

Finalmente, según el senador Carlos Caballero, esta decisión generó preocupación dentro del Partido del Buen Gobierno, pues interpretan que podría buscar minimizar la experiencia de Jorge Nieto y la gestión realizada durante el fenómeno El Niño de 2017.