Gobierno priorizará la protección de vidas ante el fenómeno El Niño, señala Galarreta

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La estrategia del Poder Ejecutivo busca consolidar un plan de respuesta inmediata para mitigar los estragos de las intensas precipitaciones y proteger las actividades económicas más expuestas en el territorio nacional.

Los dos ejes fundamentales del plan de acción del Ejecutivo

Durante la reunión que sostuvo con los diputados Maria Luisa Silupú, Féliz Chang y un grupo de dirigentes de maricultores de la bahía de Sechura- Piura, explicó que el plan de acción del Ejecutivo para reducir los efectos de este fenómeno natural se divide en dos ejes fundamentales: protección de la vida de los peruanos y disminución de riesgos a nivel de infraestructura y bienes.

Sobre el primer punto, detalló que se busca evitar muertes no solo por el impacto directo de las lluvias y desbordes a nivel nacional, sino también por los riesgos posteriores como el brote de enfermedades endémicas, mientras que la segunda prioridad del Ejecutivo está orientada a la protección del patrimonio de los peruanos y la capacidad productiva del país.

Estas medidas preventivas apuntan a garantizar una contención integral en las regiones vulnerables antes del incremento del caudal en los ríos.

Intervención en puntos críticos y designación de liderazgo técnico

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el jefe del gabinete ministerial informó que se identificaron más de mil puntos críticos a nivel nacional, de los cuales el Gobierno viene interviniendo en más de la mitad. Estas acciones, dijo, incluyen el uso de tecnología para enfrentar problemas hídricos y sequías derivadas del cambio climático.

El titular de la PCM recordó que en el marco de estas medidas se designó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli como responsable de liderar la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del fenómeno El Niño.

El despliegue operativo en estas áreas prioritarias busca reducir la vulnerabilidad del sector agrícola y ganadero frente a eventuales emergencias hídricas.

Medidas económicas, tributarias y suspensión de créditos para maricultores

Además de las labores preventivas que viene ejecutando el Gobierno, Galarreta Velarde adelantó que se están evaluando medidas políticas tributarias y económicas para apoyar a las industrias afectadas por el FEN, tanto formales como informales, incluyendo a los pequeños pescadores y agricultores que dependen de la estabilidad climática para su sustento.

Como una de las medidas para proteger al sector maricultor ante el impacto del fenómeno El Niño, el director general de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), Rufino Cáceres, confirmó la decisión técnica de su organismo de proceder con la suspensión de créditos para los maricultores que fueron sujetos de préstamo en el 2025 y, por ello, dijo, se viene revisando el marco normativo para la implementación de esta medida.

Este alivio financiero pretende mitigar el impacto económico directo sobre los productores acuícolas perjudicados por la variación de las condiciones marinas.