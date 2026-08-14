Cienciano goleó a Botafogo y jugadores brasileños reaccionaron con insultos al finalizar el partido

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La goleada de Cienciano sobre Botafogo no solo dejó alegría en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Tras el contundente 6-1 por la Copa Sudamericana, algunos integrantes del cuadro brasileño protagonizaron un cruce de palabras con miembros de la delegación cusqueña, situación que incluso involucró al técnico Horacio Melgarejo.

Jugadores de Botafogo se molestan

Cienciano vivió una noche inolvidable tras meterle un 6-1 tremendo a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado no solo le da un colchón clave al cuadro imperial en la Copa Sudamericana, sino que también dejó una escena muy particular que dio que hablar apenas terminó el partido.

Con el 6-1 encima, varios jugadores y gente del comando técnico de Botafogo no pudieron ocultar su molestia camino a los camarines.

En medio del intercambio de palabras con integrantes de la delegación cusqueña, se escucharon reclamos y algunas expresiones subidas de tono propias del momento de tensión.

Entre las frases que habrían lanzado los brasileños se escuchó: "en Brasil los queremos ver". Además, también se registraron algunos improperios, entre ellos "hijo de p...", mientras los ánimos se calentaban luego del resultado que dejó a Cienciano con una amplia ventaja en la llave.

El episodio involucró directamente a Horacio Melgarejo, entrenador del conjunto cusqueño, quien fue increpado por algunos miembros de la escuadra brasileña. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y los protagonistas finalmente pudieron continuar su camino hacia los vestuarios.

Horacio Melgarejo aclaró lo que pasó

Luego de lo ocurrido, Horacio Melgarejo decidió bajar las revoluciones al episodio y explicó su versión sobre el cruce con los integrantes de Botafogo.

En declaraciones para el programa Modo Fútbol, el estratega señaló que no existió un enfrentamiento de mayores proporciones y atribuyó lo ocurrido a un malentendido.

"La gente de Botafogo, los jugadores y cuerpo técnico, muy bien. Hubo un malentendido, pero no pasó nada", explicó Melgarejo, buscando poner paños fríos a lo sucedido después del partido.

Dejando atrás todo lo ocurrido, el equipo imperial ya piensa únicamente en el choque de vuelta. Cienciano armará maletas rumbo a Brasil para verse las caras con Botafogo, mentalizado en mantener la diferencia lograda en Cusco y abrochar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Así, la goleada de Cienciano por 6-1 sobre Botafogo terminó con un tenso intercambio entre jugadores brasileños y la delegación cusqueña, acompañado de reclamos e insultos tras el pitazo final. Horacio Melgarejo aclaró que se trató de un malentendido y que el incidente no pasó a mayores.