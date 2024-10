Sigrid Bazán rechaza posibles candidaturas de Keiko y Antauro: Sugiere "purga" en partidos vinculados a delitos

16/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la República, Sigrid Bazán, se refirió a las posibles candidaturas de Keiko Fujimori y Antauro Humala de cara a las próximas elecciones generales. La legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú expresó su rechazo a los partidos de ambos líderes, por lo que consideró fundamental una "purga" en las agrupaciones políticas peruanas.

Sigrid pide "purga" en partidos políticos

En diálogo con Canal N, la parlamentaria fue consultada por la actual inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), la cual está vinculada al sentenciado por varios delitos y que por tal motivo muchas voces de la política han pedido el retiro de dicho registro.

Al respecto, Sigrid manifestó que no estaba muy al tanto del caso; no obstante, consideró que es fundamental tomar acciones respecto a los partidos políticos que están vinculados a delitos. Por tal motivo, indicó que es necesaria una "purga" en dichas agrupaciones.

"No estoy muy al tanto de cual es el proceso de investigación que se está siguiendo a un partido político, pero absolutamente todo lo que tiene que ver con delitos, yo creo que tiene que haber una purga en todos los partidos políticos.", mencionó.

Rechaza posibles candidaturas de Humala y Fujimori

Además, deslizó que su postura no contempla una aprobación para las potenciales candidaturas de ambas personas. Sin embargo, también destacó que, por el momento, no podría emitir una opinión sobre si es viable o no la postulación de Fujimori o Humala.

Yo no te puedo decir ahora 'Yo creo que el señor Antauro Humala no debería tener partido pero la señora Keiko Fujimori debería proceder con su partido. Porque creo que los dos partidos, a mí personalmente, (...) me generan un rechazo tremendo", precisó, indicando que lo dice como ciudadana.

Asimismo, sugirió que los integrantes de Fuerza Popular y A..N.T.A.U.R.O. podrían ser más de lo mismo, algo en lo que no está de acuerdo. "A mi no me gustaría ver un debate en el Congreso entre sus representantes. O ahora que lo veo, me parece penoso. La gente no se merece eso", indicó.

Preocupación por varios partidos inscritos

"Cincuenta inscripciones me parece un exceso. Quisiera poner un énfasis, hay leyes de desarrollo constitucional de la bicameralidad, y algunos deslizan que algunos que postulan al Congreso puedan también ser candidatos a la presidencia, y con eso nos vamos a llenar de candidatos", indicó al respecto.

De esta manera, la congresista Sigrid Bazán se refirió a las posibles candidaturas de Keiko Fujimori y Antauro Humala, en donde no solo rechazó tales contextos, sino que también sugirió una "purga" en los partidos políticos.