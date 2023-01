Wilson Soto votará en contra del adelanto de elecciones: Congresistas son elegidos por 5 años, no por 2

31/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, adelantó este martes que votará en contra del adelanto de elecciones para el 2023, al considerar que el período parlamentario tiene una duración ordinaria de cinco y no dos años.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, el legislador acciopulista dijo haber presentado más de 50 proyectos de ley y que ello demuestra su experiencia y responsabilidad frente al cargo de elección popular.

"Yo no trabajo en base de si me quieren o no quieren. Yo he sido un congresista responsable, he presentado 36 proyectos de ley, 11 proyectos de reforma política y muchas leyes [...]. He cumplido y trabajado, yo no he ido a aprender ni a perder el tiempo, he ido a trabajar", declaró en nuestro medio.

"La Constitución dice que los congresistas son elegidos por 5 años, en ningún momento dicen que son elegidos por 2 o 3 años. Si nosotros no queremos respetar la Constitución, aquí todo el mundo quiere patear el tablero, nadie quiere respetar a nadie, entonces ¿dónde estamos?, agregó.

En esa línea, Soto se mostró a favor de convocar a comicios una vez que el país esté pacificado, y más aún después de haber denunciado un intento de quema a su vivienda ubicada en la región de Huancavelica.

"Vayamos a unas elecciones generales cuando el país está pacificado, no podemos ir a unas elecciones cuando queman comisarías o sedes del Ministerio Público y Poder Judicial. Entiendo el malestar de la población pero somos 33 millones de peruanos", puntualizó en Exitosa.

Mira la entrevista completa