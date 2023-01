Clara-mente necesitas un préstamo para salir de Infocorp

20/01/2023 / Exitosa Noticias / Publicidad

Si adquiriste productos financieros como préstamos, tarjetas o créditos pero con el paso del tiempo, las condiciones ya no se ajustaban a tu capacidad económica, te retrasaste en el pago de tus cuotas y acumulaste intereses que duplicaron o hasta triplicaron el monto inicial de tu deuda, debes saber que al igual que tú, muchas personas y empresarios pasan por esta situación a diario, pero no es el fin, ya que, en la actualidad, las entidades de la banca tradicional no son las únicas en brindar soluciones financieras.

Prestamype, la fintech de préstamos más grande en el país, te da la posibilidad de acceder a una amplia cartera de productos, siendo el más popular de estos, el préstamo con garantía hipotecaria, una alternativa de financiamiento que te otorga desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 10 días y a una tasa de costo efectivo mensual desde 1.35%. A la fecha, Prestamype ya ha desembolsado más de S/ 300 millones en financiamiento a miles de personas que necesitaban liquidez y hoy tú puedes ser el siguiente.

¿Qué beneficios te ofrece Prestamype?

Calificando al préstamo con garantía hipotecaria, podrás acceder a los siguientes beneficios:

Desembolsos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 15 días.

Una tasa de interés desde 1.35% que ya incluye los gastos de tasación, notariales y registrales.

Plazos de pago de hasta 48 meses renovables.

Un cronograma de pagos personalizado.

Estar registrado de forma negativa en Infocorp no es determinante en la evaluación de riesgo de Prestamype.

Además, hasta el 31 de enero, podrás acceder a un 10% de descuento en tu tasa de interés gracias a la promoción de verano de Prestamype y pagar una tasa de costo efectivo mensual de 1.21%.

¿Cómo calificar al préstamo?

Para poder calificar al préstamo con garantía hipotecaria, el requisito más importante es contar con un inmueble o propiedad que cumpla las siguientes condiciones:

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

El inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa.

El inmueble debe estar libre de problemas legales que afecten el proceso.

