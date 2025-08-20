Senamhi advierte lloviznas intensas y descenso de la temperatura para esta semana en Lima Metropolitana y el resto de la costa

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la costa peruana experimentará un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío en el transcurso de la tercera semana de agosto.

En ese sentido, a través de la presente nota te contamos los detalles del nuevo reporte del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, a fin de que tomes tus precauciones y sobre todo, evites contraer enfermedades respiratorias y otros males en este mes del año 2025.

¿Desde cuándo se registrarán las lloviznas en Lima Metropolitana?

De acuerdo con su reporte de fecha 19 de agosto, del 22 al 25 de agosto se prevé la presencia de lloviznas, niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana, esto debido al acercamiento del Anticiclón del Pacífico Sur al oeste del país.

Por ejemplo, en Lima Metropolitana, se esperan acumulados de lluvia alrededor de 1 mm en los distritos del sur, valores cercanos a 0.5 mm en la zona centro y oeste, y alrededor de 0.3 mm en Lima Norte y Este.

Asimismo, el Senamhi estima que las temperaturas diurnas en la capital del Perú oscilarán entre los 16 °C y 19 °C; mientras que, los valores nocturnos fluctuarán aproximadamente entre los 12 °C y 15 °C.

¿Cómo estará la temperatura en el resto de la costa?

En Moquegua y Tacna se prevén acumulados de entre 1 y 2 mm, con temperaturas nocturnas de 12 °C a 15 °C y diurnas de 16 °C a 19 °C. En Arequipa los acumulados oscilarán entre 1 y 3 mm, con noches entre 13 °C y 14 °C y días cercanos a 19 °C.

Mientras que, en Ica se esperan acumulados de hasta 1 mm, con temperaturas nocturnas de 9 °C a 14 °C y diurnas de 18 °C a 24 °C. En tanto, en la Región Lima, los acumulados podrían llegar hasta 2 mm, con temperaturas nocturnas entre 11 °C y 15 °C, y diurnas entre 15 °C y 22 °C.

Por su parte, en Áncash se esperan acumulados de alrededor de 1 mm, con noches entre 14 °C y 16 °C y días de 21 °C a 25 °C. En Chiclayo los acumulados llegarían a 1 mm, con noches entre 13 °C y 16 °C y días cercanos a 25 °C. Finalmente, en Piura y Tumbes se esperan acumulados próximos a 1 mm, temperaturas nocturnas de 16 °C a 20 °C y días alrededor de 26 °C. Además, en La Libertad, las temperaturas nocturnas se ubicarán entre 12 °C y 16 °C, mientras que las diurnas alcanzarán valores próximos a 23 °C.

De esta manera, una nueva alerta del Senamhi advierte el descenso de la temperatura a lo largo de la costa peruana para los próximos días.