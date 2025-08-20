¿No alcanzan los S/12 mil de 'Cuevita'? Pamela López revela VOUCHER de gastos de sus hijos en un fin de semana

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Explotó! Pamela López vuelve a arremeter contra Christian Cueva. Esta vez la trujillana no dudó en mostrar un voucher con los gastos de sus hijos en solo un fin de semana, que dejaría entrever que los S/12 mil que el futbolista le depositó con concepto de pensión no sería suficiente para cubrir todas las necesidades de los menores.

Pamela López 'explota' contra Cueva por los S/12 mil

El conflicto entre Pamela López y el popular 'Aladino' parece que no tiene final. Pues bien, la influencer no solo se mostró molesta e indignada en medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales, luego de que el 'pelotero' del Emelec decidiera mandarle una carta notarial por acusarlo de intentar contactar a Paul Michael a través del número de un sujeto identificado como 'Mariño'.

Tras las exigencias de 'Cuevita' de que su expareja se retracte públicamente, Pamela no solo descartó hacerlo, sino que reveló que "¡Oh, sorpresa! Llegó Navidad, se acerca el Día del Niño. Hoy depositaron la pensión de mis hijos: los 12 mil soles. Sí, hoy. Hoy había plata", con tono sarcástico.

Pese al monto depositado por Christian Cueva, la trujillana señaló que ese dinero no alcanzaría para cubrir todos los gastos de sus hijos, frutos del amor que alguna vez los unió. Es por ello, que decidida a demostrar lo señalado en sus redes, envió pruebas al programa 'América Hoy'.

"Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan. Esos 12 mil cubría todo, absolutamente todo para mis hijos. Es el primer abono que recibo, un año manteniendo a mis hijos sola", señaló indignada.

López Solórzano buscó la forma de dejar en claro que ella ha tenido que mantener sola a sus pequeños durante un año. Seguidamente, detalló que de la plata recibida, S/8 mil serían destinados para el colegio de los niños y solo le quedarían 4 mil para los alimentos, recreación, mantenimiento de departamento, los cuales calificó como "insuficientes".

¿Pamela López revela gastos de sus hijos?

A través de una conversación por WhatsApp, Pamela López envió un voucher de lo que sería el gasto realizado en una sola salida con sus hijos: más de S/800 únicamente en actividades de fin de semana, por lo cual, calificó el depósito de Cueva de S/12 mil como primera cuota después de un año de desentenderse de sus responsabilidades.

"Eso me acabo de gastar en sus juguetes en el Día del Niño, además de sacarlos a comer, a los juegos y comprarles ropa. Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan", escribió la pareja de Paul Michael.

Pamela López 'explota' contra Christian Cueva por depositarle solo 12 mil soles.

Se endeudó por mantener sola a sus hijos

Asimismo, en diálogo con 'América Hoy', Pamela López agregó que debió buscar diferentes formas para solventar los gastos de sus hijos por el año que su relación con Cueva terminó. Según señaló, se endeudó con personas e hizo maravillas para que a los menores no les faltara nada.

"Me endeudé con personas, hice maravillas, mi familia me apoyó, pero mis hijos siguen disfrutando todo lo mejor que puedo darles", indicó, en medio de la polémica con su aún esposo.

De esta manera, Pamela López volvió a pronunciarse sobre la pensión de alimentos que recibe para sus tres hijos y mostró un voucher de los gastos de los menores, intentando demostrar que los S/12 mil que depositó Christian Cueva no cubren sus necesidades.