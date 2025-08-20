Youna expone audio donde Samahara Lobatón le exige S/ 30 mil para colegio de su hija

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo enfrentamiento vuelve a poner en el ojo público a Samahara Lobatón y su expareja Youna, protagonistas de una intensa discusión tras revelarse un audio donde se acusa a la joven influencer de exigir S/ 30 mil para la cuota de ingreso al colegio donde su hija Xianna estudiaría este 2025.

Youna acusa a Samahara de pedirle S/ 30 mil

Todo comenzó cuando Youna Horna decidió romper su silencio y compartir a través de sus redes sociales una serie de pruebas —incluyendo una llamada grabada— donde, según él, Samahara Lobatón le habría exigido el pago de S/ 30 mil para cubrir la matrícula del exclusivo colegio donde su hija Xianna cursaría estudios en 2025.

"Es un esfuerzo imposible, yo no lo puedo pagar", se le escucha decir a Youna en el audio, asegurando que el monto está fuera de sus posibilidades económicas.

Durante la llamada, Youna no dudó en cuestionar a su expareja y le señaló que, según su percepción, ella tampoco podría afrontar ese costo sin recurrir a apariciones mediáticas: "Te lo agradezco, pero hay muchas buenas opciones. Yo no lo puedo pagar, ni siquiera lo puedes pagar tú".

"Tienes que sentarte en un programa para denigrarte y hablar de tu vida pasada para poder pagar un colegio", añadió el barbero, insinuando que Samahara Lobatón habría participado en programas como 'El valor de la verdad' solamente para conseguir ingresos que le permitan cubrir esta cuota.

Samahara Lobatón responde a Youna

Lejos de quedarse callada, Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para responder. Primero, indicó que cualquier comunicación debía manejarse únicamente a través de su abogado, Wilmer Arica, con quien ya habría tomado cartas en el asunto.

Acto seguido, publicó un contundente comunicado en Instagram aclarando que la cuota de ingreso al colegio "ya había sido cancelada", supuestamente antes de su aparición en televisión.

En ese mensaje, acusó a Youna de deberle S/ 25 mil por devengados y un mes de pensión alimenticia, además de sostener que él "no había aportado ni un sol" para la matrícula del centro educativo.

Incluso, señaló que el barbero la habría chantajeado en repetidas ocasiones respecto a la pensión y que la familia paterna de Xianna poco apoyaría en temas logísticos.

"El papá del año dijo 'espérate que voy a cobrar de los programas para comprarle el pasaje a mi hija... quien la trae al Perú no es su tía, es mi tía que tuvo que viajar porque el señor no quiso mandarla", escribió con evidente molestia.

La difusión del audio donde Samahara Lobatón aparentemente le exige S/ 30 mil a Youna para el colegio de su hija reactivó viejos conflictos entre la expareja. El barbero insiste en que no puede asumir ese monto, mientras la influencer sostiene que él no ha aportado a la cuota de ingreso.