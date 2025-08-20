Canciller Elmer Schialer viajará a Colombia en medio de tensiones por Santa Rosa: ¿Cuál es el motivo de la visita?

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la tensión con Colombia por la soberanía de Santa Rosa, la Presidencia del Consejo de Ministros ha autorizado que el Ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, viaje a Colombia.

¿Cuál es el motivo de la visita?

A través de la Resolución Suprema N° 169-2025-PCM se autorizó el viaje, en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, Elmer Schialer, a la ciudad de Bogotá, Colombia, del 20 al 22 de agosto.

El canciller participará, en representación de la presidenta Dina Boluarte, en la V Reunión de Presidentes de los Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se realizará el 22 de agosto. En este mismo evento participarán representantes de Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Colombia y Surinam.

En consecuencia, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores queda a cargo de Walter Astudillo, ministro de Defensa, mientras el canciller esté fuera del territorio nacional. Para la visita a Colombia se han destinado 1110 dólares, entre los que se encuentran los 961 dólares de pasajes y 370 dólares de viáticos por día de viaje.

Autorizan viaje de canciller

¿Qué se espera de la TCA?

La reunión de líderes inició el lunes 18 de agosto y contará con la participación de aproximadamente 500 personas, entre los que se tendrá a representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos para tratar las problemáticas regionales de la Amazonía.

El evento se realizará luego de dos años, el último registrado en agosto del 2023 en Brasil, año en el que los miembros de la TCA firmaron la Declaración de Belém. En esta se hizo un llamado urgente para proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y desigualdad en la región, así como la necesidad de acordar metas conjuntas para el 2030 para combatir las problemáticas de la zona.

Sin embargo, en los últimos años la Amazonía ha vivido una terrible sequía, así como una serie de incendios en la región. Es ante este problema que en esta reunión se abordarán las problemáticas y se espera concretar un mecanismo financiero regional para establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas. Asimismo, se busca incluir en el tratado poner un freno a la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Es por esta reunión que, el canciller Elmer Schialer viajará a Colombia en representación de la presidenta Dina Boluarte y en medio de la tensión con el país cafetalero por la soberanía de Santa Rosa.