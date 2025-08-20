Santivañez tras fallo del TC a favor de Boluarte: Exhortó a sancionar al personal que allanó Palacio de Gobierno

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que ordena suspender las investigaciones seguidas por el Ministerio Público y Poder Judicial contra la presidenta Dina Boluarte, las reacciones no se han hecho esperar. Uno de los personajes más cercanos a la mandataria, el exministro del Interior Juan José Santivañez, expresó su respaldo a la decisión.

Santivañez respalda fallo del TC

A través de sus redes sociales, Santivañez consideró que la sentencia del TC confirma que el allanamiento a Palacio de Gobierno, registrado el pasado 30 de marzo del 2024, por el caso Rolex, fue ilegal. En ese sentido exhortó a las instituciones competentes a sancionar a quienes participaron de la medida

"En consecuencia, bajo el principio de que la 'obediencia ciega no exime de responsabilidad' la JNJ debería inmediatamente destituir a los fiscales que dispusieron y ordenaron tales actos por contravenir la Constitución del Estado y denunciarse penalmente a los efectivos de la PNP que intervinieron", manifestó.

Asimismo, consideró que la Inspectoría de la PNP debería iniciar inmediatamente un procedimiento diciplinario y, como extitular del Interior, opinó que se debería dar pase al retiro al personal que se subordinó a una "orden manifiestamente ilegal".

"La principal subordinación de la PNP es a la Ley, y no la obediencia a actos manifiestamente inconstitucionales", finalizó su publicación.

— Juan José Santiváñez (@JJSantivanezA) August 20, 2025

TC negó interferencia de Dina Boluarte

Ante las diferentes posturas en relación al fallo que suspende las investigaciones contra la mandataria, Exitosa dialogó con la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, quien aclaró la situación.

La titular del TC enfatizó que, durante su gestión, pudo cruzarse con Boluarte y sus ministros, sin embargo, no ha sido presionada o exhortada a emitir un dictamen a su favor, pues no es "títere de nadie".

Además, indicó que el fallo marca un antes y un después en la historia del Perú, ya que no solo beneficia a Boluarte, sino que devuelve la institucionalidad al cargo de presidente de la República que se ha visto manchada últimamente.

En ese sentido, descartó que la sentencia otorgue impunidad como algunos expertos lo han señalado, pues consideró que es una decisión histórica que aplica a los sucesores de Dina Boluarte.

Es en este contexto que, el exministro del Interior, Juan José Santivañez, exhortó a las instituciones a tomar medidas disciplinarias contra el personal que participó del allanamiento en Palacio de Gobierno.