Gino Ríos: JNJ inicia procedimiento de vacancia contra su presidente tras revelarse sentencia por violencia familiar

Luego de hacerse público hace algunas semanas que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tuvo una sentencia por violencia familiar, el órgano autónomo inició la evaluación formal para examinar la posibilidad de una vacancia en su contra.

Vacancia contra Gino Ríos

A través de una nota de prensa, la JNJ informó detalló que la decisión se tomó en una sesión de pleno extraordinario, basando la acción en el propio reglamento de la institución.

Asimismo, la Junta aseguró que el proceso será desarrollado según lo establecido en la normativa, y "garantizando el respeto al debido proceso y a las normas que rigen la institución".

#CuartoPoder

Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, juró su cargo en enero pasado. Pero sobre él pesa una condena firme por violencia familiar contra su exesposa, un antecedente que hoy genera serios cuestionamientos sobre su idoneidad ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/Sf7eFW0JjC — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) July 21, 2025

"De acuerdo al citado artículo, la institución notifica al miembro cuya vacancia se solicita para que manifieste su posición en el plazo de cinco (5) días hábiles y presente las pruebas que estime pertinentes", se leyó en el texto.

Cuestionamiento contra presidente de la JNJ

El pedido de vacancia contra Gino Ríos responde a la sentencia emitida en el año 2011 por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, contra su exesposa.

La acusación fue difundida en un reportaje periodístico y, ante ello, la Junta Nacional de Justicia indicó que iniciará el procedimiento formal, el cual incluirá el aviso al miembro cuestionado, la recepción de descargos y la evaluación en sesión plenaria.

La responsabilidad del proceso está dirigida por la vicepresidenta María Teresa Cabrera, la cual llevará la conducción del pleno, compuesto por siete magistrados, que deberán tomar la decisión basándose en criterios legales y éticos aplicables.

Exesposa respalda a Ríos

La exesposa del cuestionado presidente de la JNJ, cuyo nombre no ha sido revelado, afirmó tener una relación armoniosa con Ríos y cuestionó que su vida está siendo usada como recurso político.

A través de la difusión de una carta pública, reveló su indignación y molestia por la viralización de documentos judiciales archivados por parte de su exabogada. Advirtió que "se hicieron públicos sin mediar autorización oficial".

"Me reservo el derecho de tomar las acciones legales pertinentes", finalizó.

Pronunciamiento del acusado

En diversas conversaciones con la prensa, Gino Ríos rechazó que la sentencia, la cual fue dictada hace más de 14 años, lo impida continuar en su cargo, resaltando que el fallo se dio por un caso suscitado en 2004, mientras atravesaba un proceso de divorcio.

Subrayó que no cuenta con antecedentes penales, remarcando que la condena no corresponde a un delito de agresión contra la mujer, el cual recientemente fue tipificado en 2015.

De esta manera, se conoció que la JNJ inició la evaluación correspondiente de pedido de vacancia contra su presidente, Gino Ríos.