Precio del dólar en Perú, miércoles 20 de agosto: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta?

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado del precio del dólar a través de fuentes confiables te permite anticiparte a cambios que podrían impactar tu economía. Por ello, descubre aquí el tipo de cambio de esta moneda en la jornada de este miércoles, 20 de agosto del 2025.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El dólar suele ser una moneda de referencia internacional. Cuando su precio sube o baja, puede afectar la inflación, los precios de bienes importados, y la estabilidad económica del país. En esta semana, los valores de esta moneda estadounidense presentó algunas variaciones, según lo reportado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

A continuación te revelamos cuánto cotizó el dólar respecto a la compra y venta en el país:

Compra: S/3.531

S/3.531 Venta: S/3.538

El precio del dólar afecta decisiones de ahorro, inversión, compra de bienes importados o viajes al extranjero. Si deseas mayor información sobre la cotización de esta divisa, también puedes consultar el portal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Tipo de cambio del dólar hoy en Perú, según Sunat.

Tipo de cambio del dólar en bancos del país

Debes tener en cuenta que los valores presentados líneas más arriba pueden variar conforme pasen las horas ¿por qué?, pues bien, la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del BCRP, los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país. En ese marco, te revelamos el tipo de cambio de la divisa estadounidense para este 20 de agosto, en los principales bancos del país:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.521 3.537 INTERBANK 3.490 3.585 BBVA 3.430 3.608 SCOTIABANK 3.510 3.552 BANCO DE LA NACIÓN 3.500 3.630 BANCO PICHINCHA 3.492 3.568

Entre otros datos para este miércoles, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.550

¿Dónde consultar el precio del dólar?

Revisar el precio del dólar en fuentes confiables es clave porque garantiza información actualizada y precisa, lo que permite tomar mejores decisiones económicas. En ese marco, se sugiere buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares, entre ellos están los siguientes:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este miércoles, 20 de agosto, y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.