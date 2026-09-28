Animador de cumbia es asesinado a balazos tras presentación: víctima deja a un hijo en la orfandad

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a golpear al mundo de la cumbia. Marco Antonio Vílchez Arapa, integrante de Los Reales de la Cumbia, fue asesinado luego de una presentación, dejando en la orfandad a su hijo, quien se encuentra en Argentina y dependía económicamente de él.

Animador de cumbia fue asesinado

Marco Antonio Vílchez Arapa había terminado de animar un evento y se disponía a retirarse del local ubicado en la avenida Morales Duárez cuando fue atacado a balazos.

El hecho ocurrió durante la mañana y causó alarma entre los vecinos y familiares que llegaron hasta la zona tras conocer lo sucedido.

Antes del crimen, el animador había compartido en sus redes sociales parte de su presentación. Incluso realizó una transmisión en vivo mientras cantaba y animaba al público, que lo acompañaba con aplausos sin imaginar que horas después sería asesinado.

La PNP llegó al lugar e inició las diligencias correspondientes. Según el reporte, los agentes contabilizaron cerca de diez casquillos de arma de fuego, los cuales fueron levantados como parte de las investigaciones.

Una de sus familiares recordó con cariño al animador y resaltó que era una persona muy querida por sus seres cercanos. "Es una persona muy querida. Siempre él trabajaba animando eventos. Nunca pensábamos que iba a pasar así", manifestó ante las cámaras.

La familiar también reveló una de las consecuencias más dolorosas que deja el crimen: Vílchez Arapa tenía un hijo en Argentina que dependía económicamente de él. "Se va a quedar desamparado porque él era su sustento. Él trabajaba para su hijo", señaló.

Policía maneja dos líneas de investigación

La investigación continúa y, de acuerdo con el reporte, existen dos líneas que vienen siendo evaluadas por las autoridades. La primera apunta a que el animador habría recibido amenazas durante su presentación. La segunda hipótesis está relacionada con una pelea que se habría producido frente al local.

Según la información recogida en la zona, el animador habría intentado separar la gresca y, posteriormente, algunas personas involucradas habrían realizado los disparos cuando él ya había culminado su presentación y estaba por retirarse rumbo a su domicilio.

Otro problema para esclarecer el crimen es la falta de cámaras de seguridad. En la avenida Morales Duárez no habría dispositivos de videovigilancia y la situación sería similar en la calle Morropón.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y establecer qué ocurrió antes del asesinato.

Antes de dedicarse a los eventos de cumbia, Vílchez Arapa también trabajó durante aproximadamente cinco años animando fiestas infantiles. En aquella etapa era conocido como "Lamparita" y se desempeñaba como payasito.

Así, el asesinato del animador de cumbia Marco Antonio Vílchez Arapa dejó a una familia sumida en el dolor y a un hijo en Argentina sin el sustento que recibía de su padre.