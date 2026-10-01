Pagos de Pensión 65, Juntos y Contigo: Midis agiliza atención a beneficiarios con 10 SEDES en Lima y provincias

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Acceder a los beneficios que otorga el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) requiere cumplir con una serie de procedimientos administrativos que suelen generar incertidumbre en la población. Con la finalidad de resolver dudas de manera oportuna, la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) dispone de diez sedes presenciales en Lima Metropolitana, Lima Provincias y Huancayo, además de canales telefónicos y virtuales dirigidos a los usuarios de todo el país.

Descentralización de trámites y atención prioritaria ante fechas de cobro

La afluencia de público en las plataformas de atención se incrementa considerablemente durante los primeros días de octubre, coincidiendo con las fechas de pago de programas sociales como Pensión 65, Juntos y Contigo. Muchos beneficiarios acuden a realizar consultas tras registrar inconvenientes para cobrar su subvención o por haber sido retirados del padrón al no actualizar su Clasificación Socioeconómica (CSE).

Para evitar que los usuarios colapsen únicamente las sedes tradicionales del Cercado de Lima o San Isidro, el sector recomienda desplazarse al local más cercano a su vivienda. Esta medida busca ordenar la demanda, reducir el impacto de las largas filas y garantizar una respuesta rápida a las dudas sobre el estado de sus padrones.

En ese sentido, distritos con un alto número de afiliados cuentan con sedes equipadas para resolver trámites sin necesidad de recorrer grandes distancias. Locales ubicados en San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Pachacútec en Ventanilla operan de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. para atender contingencias sobre la pérdida o suspensión temporal del subsidio.

El Midis agiliza atención a beneficiarios.

Sedes y horarios disponibles en la red MAC y provincias

Para quienes requieren realizar gestiones fuera de la jornada habitual, el Midis ha integrado módulos de atención en la red MAC. Las sedes ubicadas en Comas (MAC Lima Norte), Ventanilla (MAC Ventanilla) y Santa Anita (MAC Lima Este) reciben al público de lunes a viernes hasta las 6:00 p.m. y los días sábados desde las 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Por su parte, los beneficiarios de Lima Provincias y el centro del país disponen de alternativas estratégicas para evitar el traslado hacia la capital. La sede de Huacho atiende de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., mientras que el módulo de Huancayo (MAC Junín) brinda servicio de lunes a viernes hasta las 5:00 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Con esta red de cobertura, las autoridades buscan desconcentrar la carga administrativa y agilizar la verificación de datos socioeconómicos de las familias vulnerables. Conocer la ubicación exacta de estos puntos permitirá a los adultos mayores y personas con discapacidad severa realizar sus gestiones de forma segura y sin contratiempos.

En ese sentido, el Midis busca garantizar una atención eficiente y descentralizada a todos los beneficiarios de sus programas sociales, recomendando el uso de las sedes periféricas para agilizar los trámites correspondientes al pago de sus pensiones.