Lambayeque: denuncian presuntas extorsiones a obras que preparan recinto que albergará misa del Papa León XIV

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las alarmas de las fuerzas del orden se han encendido en la región norteña tras un grave incidente de seguridad que amenaza directamente a uno de los proyectos de infraestructura más importantes y emblemáticos del año.

Las autoridades competentes han tenido que incrementar drásticamente las medidas de resguardo preventivo y la vigilancia táctica en las Pampas de Pimentel, el extenso terreno donde actualmente se ejecutan intensos trabajos de nivelación con diversa maquinaria pesada.

Lugar albergará misa del papa

En este inmenso lugar se viene construyendo y acondicionando con celeridad el recinto oficial que acogerá al papa León XIV, espacio donde el sumo pontífice tiene programado oficiar una multitudinaria misa durante su esperada visita al Perú. Este urgente refuerzo policial y militar responde a una preocupante denuncia por un presunto intento de extorsión dirigido al megaproyecto.

Según lo reportado, el tenso episodio se registró el pasado 25 de septiembre, cuando un grupo conformado por alrededor de diez sujetos llegó sorpresivamente a las instalaciones de la construcción. Bajo la conocida y repudiable modalidad criminal del "chalequeo", estos individuos buscaban reunirse con los principales responsables y contratistas de la obra para exigir presuntos pagos ilícitos a cambio de permitirles trabajar.

Al no lograr establecer un contacto directo con la jefatura encargada, los sujetos optaron por lanzar severas advertencias e intentaron intimidar abiertamente a los obreros que se encontraban laborando pacíficamente en el lugar.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un preocupante hecho se registró en las pampas de Pimentel, luego de que presuntos extorsionadores llegaran al lugar para exigir el pago de un cupo a los obreros que vienen preparando el terreno para la misa del papa León XIV.



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Fuerte resguardo ante amenazas

Frente a esta grave amenaza que pone en riesgo el normal desarrollo de los preparativos papales y la imagen de la región, el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, salió al frente para confirmar públicamente el incidente delictivo.

"Entiendo que de repente han querido llegar a algunas cosas ilícitas", declaró la autoridad regional al referirse a la inusual presencia de los presuntos extorsionadores en el área de trabajo.

Asimismo, Pérez Flores destacó que la Policía actuó de forma inmediata ante la primera señal de alerta y resaltó especialmente la decidida participación del Ejército en el resguardo perimetral del lugar. "Esta maquinaria es del Estado peruano y tenemos que cuidarla", sostuvo el gobernador tras supervisar personalmente los avances en la explanada.

Como medida de contingencia definitiva frente a la criminalidad, se ha ordenado un inmenso despliegue operativo conjunto para blindar totalmente el área. Desde el 28 de septiembre, un contingente de la División de Investigación Criminal, que incluye a investigadores de extorsiones, agentes de Inteligencia, efectivos de la Unidad de Servicios Especiales y policías de la comisaría de Pimentel, llegó hasta la obra para establecer un cerco.

Actualmente, el ambicioso proyecto avanza bajo estricta vigilancia ininterrumpida que busca garantizar su culminación, asegurando de esta manera la integridad de todo el personal involucrado en esta preparación religiosa.